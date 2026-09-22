Какие продукты можно спасти, а какие нужно выбросить

Плесень на поверхности продукта может быть лишь видимой частью грибка. Его нити способны проникать внутрь и распространяться дальше пятна, сообщает Zakon.kz.

По словам кандидата фармацевтических наук Марии Золотаревой, все зависит от плотности и влажности продукта. Мягкие и влажные продукты лучше выбрасывать целиком. Это касается клубники, персиков, винограда, слив, томатов, хлеба, варенья и мягких сыров. Простое удаление пораженного участка не гарантирует их безопасность.

Если плесень появилась на одном фрукте в упаковке, его лучше выбросить вместе с плодами, которые непосредственно с ним соприкасались. Остальные следует внимательно осмотреть и вымыть.

С твердыми продуктами ситуация другая. Например, у твердого сыра можно срезать пораженный участок с запасом не менее 2,5 сантиметра, не проводя ножом через само пятно. Оставшуюся часть можно использовать.

Как говорится в публикации RT, это правило не относится к мягким сырам – творожным, сливочным и мягким рассольным. Их при появлении нежелательной плесени рекомендуется выбрасывать целиком.

При этом плесень в рокфоре, горгонзоле, бри, камамбере и других подобных сырах является частью технологии производства. Опасаться стоит необычного налета или пятен, которых раньше не было.

Стоит помнить, что некоторые виды плесени могут вырабатывать микотоксины, токсичные для человека. Если продукт размягчился, появился неприятный запах или плесень распространилась широко, специалист советует не рисковать и выбросить его.

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