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Насморк осенью: аллергия или простуда

насморк, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 14:58 Фото: pexels
С осенним похолоданием часто связывают сезон простуд. Однако затяжной насморк и кашель в сентябре могут оказаться и симптомами аллергии, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отмечают, что если весенняя реакция организма связана с бурным цветением и предсказуема, то осенние триггеры более коварны. В это время года активизируются споры плесневых грибов, которые активно размножаются в прелой листве и влажной почве. Кроме того, в домах с началом отопительного сезона создаются идеальные условия для жизнедеятельности пылевых клещей.

"Осенью мы часто сталкиваемся с реакцией на так называемые сорные травы и плесень. Важно понимать, что аллергический фон может усиливаться из-за внешних факторов, таких как продукты горения свечей или использование агрессивной бытовой химии, которые дополнительно раздражают слизистые оболочки", – подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-аллерголог Елена Моргунова.

Заподозрить неладное можно по специфическому характеру симптомов. Аллергическая реакция обычно проявляется длительной и выраженной заложенностью носа с обеих сторон. Характерный признак – "серийное" чихание, когда человек делает это 10-20 раз подряд без долгих пауз.

При этом выделения из носа остаются прозрачными и жидкими на протяжении всего периода обострения.

Также люди жалуются на слезотечение, невыносимый зуд в области носоглотки и першение в горле. Сухой кашель без отделения мокроты тоже часто сопровождает такие состояния, напоминая начало ОРВИ, но без классического "разбитого" состояния.

В таких случаях важно, чтобы под рукой была правильно собранная домашняя аптечка, где антигистаминные препараты занимают не последнее место.

Температура и мокрота: главные симпотомы инфекции

При инфекционном заболевании активизируется другой сценарий развития. Главным отличием является интоксикация организма: повышается температура тела, появляется ломота в мышцах и общая слабость. В отличие от аллергии при простуде чихание случается редко, а выделения из носа на 3-5-й день заметно густеют и меняют цвет на желтоватый или зеленоватый.

"Инфекция имеет четкий цикл: без осложнений она проходит за 7-10 дней. Если же недомогание затягивается на недели, а температура остается в норме, это повод проверить уровень иммуноглобулинов. Порой даже беспричинные синяки или необычная реакция кожи могут косвенно указывать на системные сбои в работе организма", – объяснила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Врач предупреждает, что игнорирование аллергии чревато развитием бронхиальной астмы или гайморита. Кроме того, постоянное воспаление слизистых влияет на общее состояние здоровья: от качества сна до работы сердечно-сосудистой системы.

Также специалисты отмечают, что риски инфаркта осенью повышаются в том числе из-за скрытых воспалительных процессов и гипоксии, вызванной нарушением носового дыхания. Поэтому визит к аллергологу не стоит откладывать, если симптомы возвращаются каждый год в одно и то же время.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Эксперт ранее раскрыл Zakon.kz, какие вирусы будут преобладать осенью 2026 года и как казахстанцам от них защититься. В эпидемическом сезоне 2026-2027 годов прогнозируется совместная циркуляция вирусов гриппа A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и вирусов гриппа B линии Victoria.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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