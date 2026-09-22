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Популярный миф о восьми часах сна разрушили ученые

спящая девушка, кровать, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 16:06 Фото: pexels
Привычное правило о восьми часах сна для взрослых может быть слишком упрощенным. Потребность во сне зависит от возраста, особенностей организма и образа жизни, сообщает Zakon.kz.

Интересно, что идея о восьмичасовом сне получила широкое распространение еще в XIX веке. Однако исследования показывают, что универсальной нормы для всех людей не существует.

К примеру, представители сообществ охотников-собирателей в Танзании, Намибии и Боливии в среднем спали от 5,7 до 7,1 часа в сутки и обычно просыпались около рассвета. Другое исследование оценило среднюю продолжительность сна в доиндустриальных обществах примерно в 6,4 часа.

При этом профессора Суррейского университета Дерк-Ян Дейк и Энн Скелдон подчеркивают, что на сон влияют климат, сезон, условия жизни и другие факторы, поэтому напрямую сравнивать такие данные с современными людьми нельзя.

Исследования в развитых странах также не подтверждают необходимость ровно восьми часов сна для всех. Некоторые работы связывают наиболее благоприятные показатели здоровья примерно с 6,4-7,8 часа сна, однако оптимальная продолжительность индивидуальна.

Как недостаток сна, так и его избыток связывают с проблемами со здоровьем. Кроме того, поздний отход ко сну и нерегулярный график могут нарушать работу биологических часов.

По словам ученых, которые приводит издание "АиФ", важнее не стремиться к конкретной цифре, а учитывать собственную потребность во сне, соблюдать режим и обеспечивать полноценное восстановление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач Александр Умнов предупредил о том, что хронический недосып, курение, алкоголь, избыток сахара и малоподвижный образ жизни могут ускорять старение организма.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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