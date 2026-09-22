Почему организму вреден вечерний спорт: объяснение эксперта

Сомнолог Елена Царёва заявил, что интенсивные физические нагрузки во второй половине дня могут стать причиной бессонницы, сообщает Zakon.kz.

В беседе с RT она рассказала, что после активной тренировки, проведенной после 17:00, организму требуется время, чтобы восстановить норму пульса, давления и температуры тела. Дополнительным фактором становится всплеск гормонов (в частности, тестостерона), который оказывает бодрящий эффект и откладывает момент засыпания.

Чтобы сохранить здоровый сон, врач рекомендует планировать основные нагрузки на первую половину дня – это особенно подходит "жаворонкам" – или завершать их минимум до пяти часов вечера. Для тех, кто работает по стандартному графику с 08:00 до 17:00, оптимальным временем станет конец рабочего дня.

Царёва также отметила важность активности сразу после пробуждения: умеренная нагрузка в первые 90 минут дня при ярком дневном свете помогает настроить биоритмы.

При выборе формата занятий сомнолог советует учитывать тип телосложения и уровень стресса:

Вечерние прогулки снижают уровень гормонов стресса и облегчают засыпание.

Силовые нагрузки подходят людям с высокой выносливостью – им можно заниматься чаще, но с умеренной интенсивностью.

Людям астенического телосложения требуется больше времени на восстановление, поэтому им лучше отдавать предпочтение более интенсивным, но редким сессиям.

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