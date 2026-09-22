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Советы

Почему организму вреден вечерний спорт: объяснение эксперта

Сомнолог объяснила, почему опасны вечерние тренировки, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 23:43 Фото: magnific.com
Сомнолог Елена Царёва заявил, что интенсивные физические нагрузки во второй половине дня могут стать причиной бессонницы, сообщает Zakon.kz.

В беседе с RT она рассказала, что после активной тренировки, проведенной после 17:00, организму требуется время, чтобы восстановить норму пульса, давления и температуры тела. Дополнительным фактором становится всплеск гормонов (в частности, тестостерона), который оказывает бодрящий эффект и откладывает момент засыпания.

Чтобы сохранить здоровый сон, врач рекомендует планировать основные нагрузки на первую половину дня – это особенно подходит "жаворонкам" – или завершать их минимум до пяти часов вечера. Для тех, кто работает по стандартному графику с 08:00 до 17:00, оптимальным временем станет конец рабочего дня.

Царёва также отметила важность активности сразу после пробуждения: умеренная нагрузка в первые 90 минут дня при ярком дневном свете помогает настроить биоритмы.

При выборе формата занятий сомнолог советует учитывать тип телосложения и уровень стресса:

  • Вечерние прогулки снижают уровень гормонов стресса и облегчают засыпание.
  • Силовые нагрузки подходят людям с высокой выносливостью – им можно заниматься чаще, но с умеренной интенсивностью.
  • Людям астенического телосложения требуется больше времени на восстановление, поэтому им лучше отдавать предпочтение более интенсивным, но редким сессиям.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее эксперт рассказал, что качественный сон и полноценный отдых могут продлить жизнь человека почти на пять лет.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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