Магний и кошмары: сомнолог объяснила неожиданную связь
Своими наблюдениями специалист поделилась в беседе с Metro. По словам эксперта, прямых научных доказательств того, что магний вызывает кошмары или необычные сны, нет.
Однако эта биодобавка активно участвует в работе нервной системы и регуляции отдыха, поэтому после ее приема сновидения действительно могут откладываться в памяти четче.
Еще одним ключевым фактором сомнолог назвала хронический стресс. Именно он увеличивает продолжительность фазы быстрого сна, с которой связаны наиболее эмоциональные сюжеты.
"Поскольку яркие сновидения обычно ассоциируются с фазой быстрого сна, образы могут казаться более насыщенными или запоминающимися, чем обычно", – добавила Уильяс.
Врач также подчеркнула, что увеличение дозировки магния не гарантирует крепкий сон, и призвала строго придерживаться инструкции.
Если же кошмары становятся регулярными и мешают полноценно отдыхать, специалист советует не заниматься самолечением, а обратиться к терапевту.
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