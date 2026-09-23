Магний и кошмары: сомнолог объяснила неожиданную связь

Сомнолог Зои Уильямс объяснила, почему после приема препаратов магния люди могут сталкиваться с чересчур яркими и запоминающимися сновидениями, передает Zakon.kz.

Своими наблюдениями специалист поделилась в беседе с Metro. По словам эксперта, прямых научных доказательств того, что магний вызывает кошмары или необычные сны, нет.

Однако эта биодобавка активно участвует в работе нервной системы и регуляции отдыха, поэтому после ее приема сновидения действительно могут откладываться в памяти четче.

Еще одним ключевым фактором сомнолог назвала хронический стресс. Именно он увеличивает продолжительность фазы быстрого сна, с которой связаны наиболее эмоциональные сюжеты.

"Поскольку яркие сновидения обычно ассоциируются с фазой быстрого сна, образы могут казаться более насыщенными или запоминающимися, чем обычно", – добавила Уильяс.

Врач также подчеркнула, что увеличение дозировки магния не гарантирует крепкий сон, и призвала строго придерживаться инструкции.

Если же кошмары становятся регулярными и мешают полноценно отдыхать, специалист советует не заниматься самолечением, а обратиться к терапевту.

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