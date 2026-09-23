#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
447.85
513.46
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
447.85
513.46
5.31
Советы

Магний и кошмары: сомнолог объяснила неожиданную связь

ночные кошмары, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 18:57 Фото: magnific
Сомнолог Зои Уильямс объяснила, почему после приема препаратов магния люди могут сталкиваться с чересчур яркими и запоминающимися сновидениями, передает Zakon.kz.

Своими наблюдениями специалист поделилась в беседе с Metro. По словам эксперта, прямых научных доказательств того, что магний вызывает кошмары или необычные сны, нет.

Однако эта биодобавка активно участвует в работе нервной системы и регуляции отдыха, поэтому после ее приема сновидения действительно могут откладываться в памяти четче.

Еще одним ключевым фактором сомнолог назвала хронический стресс. Именно он увеличивает продолжительность фазы быстрого сна, с которой связаны наиболее эмоциональные сюжеты.

"Поскольку яркие сновидения обычно ассоциируются с фазой быстрого сна, образы могут казаться более насыщенными или запоминающимися, чем обычно", – добавила Уильяс.

Врач также подчеркнула, что увеличение дозировки магния не гарантирует крепкий сон, и призвала строго придерживаться инструкции.

Если же кошмары становятся регулярными и мешают полноценно отдыхать, специалист советует не заниматься самолечением, а обратиться к терапевту.

Ранее мы сообщали, почему умные часы могут мешать здоровому сну.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
Читайте также
женщина
10:47, 29 августа 2026
Как справиться с сонным параличом, рассказал сомнолог
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт, аудит, аудитор, юридическая проверка, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, квитанция, квитанции, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
15:55, 17 сентября 2024
Алматинцам объяснили неожиданно высокие счета за электроэнергию
Связь между жарой и агрессией
16:35, 12 июля 2024
Горячие споры: связь между жарой и агрессией у людей объяснили специалисты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Бублик
19:04, Сегодня
"Это привилегия": Александр Бублик пересмотрел своё решение об участии в Кубке Лэйвера
ФК &quot;Гавр&quot;
18:32, Сегодня
Экс-полузащитник сборной России Кузяев может продолжить карьеру в "Ордабасы"
Сабыржан Аккалыков
18:13, Сегодня
Сабыржан Аккалыков удалил Instagram после сенсационного поражения на Азиаде в Японии
&quot;Все заряжены&quot;: Станислав Басманов оценил настрой команды на предстоящие матчи Лиги Наций
17:58, Сегодня
"Все заряжены": Станислав Басманов оценил настрой команды на предстоящие матчи Лиги Наций
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: