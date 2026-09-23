#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
445.65
508.71
5.3
Советы

Какую обувь советуют носить осенью 2026 года

трендовая обувь 2026 года, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 20:10 Фото: magnific
Кеды и лоферы этой осенью могут ненадолго отойти на второй план, сообщает Zakon.kz.

Модные обозреватели Who What Wear назвали обувь, которая претендует на роль главной альтернативы привычной повседневной паре.

В центре внимания оказались балетки и модели, напоминающие джазовки. Такая обувь сочетает удобство повседневных кед с более легким и изящным силуэтом.

Еще один заметный тренд сезона – анималистичный принт. Обувь с характерной расцветкой уже появилась в коллекциях Reformation, Azalea Wang, Margaux, Zara и других брендов.

Тем, кто предпочитает более закрытые варианты, эксперты советуют обратить внимание на ботинки на плоской подошве. В тренде как короткие модели, так и высокие варианты, причем самых разных расцветок.

Таким образом, осень 2026 предлагает привычным кедам сразу несколько альтернатив: от невесомых балеток до практичных ботинок, которые легко вписать в повседневный гардероб.

Ранее мы сообщали, что бесконтрольный шопинг оказался симптомом серьезного заболевания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
Читайте также
Александр Рогов дал новый совет модницам
18:25, 08 августа 2025
Что и как носить в переходный период из лета в осень – модный совет от звездного стилиста
осенние цветы
10:38, 22 сентября 2026
Осеннее равноденствие 23 сентября 2026 года: как привлечь финансовую удачу и любовь
туфли, обувь
12:27, 10 мая 2025
Врач рассказал, какую обувь нельзя часто носить летом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ХК &quot;Барыс&quot;
20:56, Сегодня
Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил успешный старт "Барыса" в КХЛ
Анна Данилина и Жибек Куламбаева
20:30, Сегодня
Женская сборная Казахстана уступила Испании в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг
Торехан Сабырхан
20:04, Сегодня
Азиада: расписание выступлений Казахстана на 24 сентября
Бибисара Асаубаева
19:37, Сегодня
Женская сборная Казахстана сыграла вничью с Китаем на шахматной Олимпиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: