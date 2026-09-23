Какую обувь советуют носить осенью 2026 года

Кеды и лоферы этой осенью могут ненадолго отойти на второй план, сообщает Zakon.kz.

Модные обозреватели Who What Wear назвали обувь, которая претендует на роль главной альтернативы привычной повседневной паре.

В центре внимания оказались балетки и модели, напоминающие джазовки. Такая обувь сочетает удобство повседневных кед с более легким и изящным силуэтом.

Еще один заметный тренд сезона – анималистичный принт. Обувь с характерной расцветкой уже появилась в коллекциях Reformation, Azalea Wang, Margaux, Zara и других брендов.

Тем, кто предпочитает более закрытые варианты, эксперты советуют обратить внимание на ботинки на плоской подошве. В тренде как короткие модели, так и высокие варианты, причем самых разных расцветок.

Таким образом, осень 2026 предлагает привычным кедам сразу несколько альтернатив: от невесомых балеток до практичных ботинок, которые легко вписать в повседневный гардероб.

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