Зависимость от маркетплейсов: психиатр объяснил, почему хочется покупать снова

Врач-психиатр, психотерапевт и судебный эксперт Антон Шестаков объяснил, почему покупки на маркетплейсах могут перерасти в зависимость, сообщает Zakon.kz.

Изданию UfaTime.ru он рассказал, что механизм такой зависимости связан сразу с несколькими факторами. Один из них – особенности работы мозга: удовольствие человек получает не столько от самой покупки, сколько от ожидания и момента оформления заказа. Из-за этого появляется желание повторять процесс снова и снова.

Еще одной причиной врач назвал психологическое состояние. Покупки могут временно помогать справиться с тревогой, скукой или усталостью, однако не устраняют причину этих состояний. Подталкивать к тратам могут и внутренние установки, например мысль "я это заслужил".

При этом Шестаков считает, что сами онлайн-покупки не являются проблемой. По его словам, важно заранее определить, что именно нужно купить и сколько на это можно потратить, а приобретенные вещи действительно использовать.

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