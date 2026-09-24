#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
441.89
502.56
5.19
Советы

Зависимость от маркетплейсов: психиатр объяснил, почему хочется покупать снова

Почему нас тянет снова открыть маркетплейс после покупки: объяснение врача, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 20:42 Фото: magnific.com
Врач-психиатр, психотерапевт и судебный эксперт Антон Шестаков объяснил, почему покупки на маркетплейсах могут перерасти в зависимость, сообщает Zakon.kz.

Изданию UfaTime.ru он рассказал, что механизм такой зависимости связан сразу с несколькими факторами. Один из них – особенности работы мозга: удовольствие человек получает не столько от самой покупки, сколько от ожидания и момента оформления заказа. Из-за этого появляется желание повторять процесс снова и снова.

Еще одной причиной врач назвал психологическое состояние. Покупки могут временно помогать справиться с тревогой, скукой или усталостью, однако не устраняют причину этих состояний. Подталкивать к тратам могут и внутренние установки, например мысль "я это заслужил".

При этом Шестаков считает, что сами онлайн-покупки не являются проблемой. По его словам, важно заранее определить, что именно нужно купить и сколько на это можно потратить, а приобретенные вещи действительно использовать.

Ранее сообщалось, как родительский гиперконтроль мешает взрослеть.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Врач назвал семь причин панических атак
06:55, 11 марта 2024
Врач назвал семь причин панических атак
фобия
17:50, 25 января 2026
Почему возникают фобии и можно ли ими "заразиться": объясняют психиатры
Врач объяснила феномен навязчивой влюбленности и идеализации партнера
22:04, 06 июля 2026
От идеализации к зрелой любви: что происходит с чувствами со временем
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Абдукодир Хусанов
21:33, Сегодня
"Челси" рассматривает трансфер защитника сборной Узбекистана Хусанова
Назым Кызайбай
21:14, Сегодня
Азиада: расписание выступлений Казахстана на 25 сентября
Фото: ufa.uz
20:56, Сегодня
Дубль Шомуродова принёс Узбекистану победу над Ираном в товарищеском матче
Бибисара Асаубаева
20:15, Сегодня
Казахстанские шахматистки сыграли вничью с Индией на Олимпиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: