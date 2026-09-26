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Советы

Что есть для хорошей работы мозга: советы врача

мозг из продуктов, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 11:01 Фото: magnific (создано ИИ)
Проблемы с концентрацией, усталость и "туман" в голове могут быть связаны в том числе с питанием. Врач рассказала, какие продукты стоит включить в рацион для поддержания работы мозга, сообщает Zakon.kz.

Врач общей практики Елена Павлова назвала продукты, которые помогают поддерживать концентрацию, память и стабильный уровень энергии. По ее словам, для нормальной работы мозга важны сложные углеводы, белки, полезные жиры, витамины и достаточное количество воды, пишет "Доктор Питер".

Мозг составляет около 2% массы тела, но потребляет значительную долю энергии организма. Большое количество простых углеводов может приводить к резким колебаниям уровня глюкозы, после которых появляются усталость и снижение концентрации. Врач рекомендует сочетать белок с источниками сложных углеводов – гречкой, киноа, диким рисом, бобовыми и листовыми овощами.

В рацион также стоит включать источники омега-3: жирную рыбу – лосось, скумбрию и сардины – 2–3 раза в неделю, а также грецкие орехи и яйца. Для получения аминокислот, участвующих в синтезе нейромедиаторов, Павлова советует яйца, индейку, рыбу и творог, а источниками триптофана называет индейку, твердые сыры и тыквенные семечки.

Поддерживать энергетический обмен помогают витамины группы B и магний. Полезными для рациона врач также считает темные ягоды и какао, содержащие флавоноиды и антоцианы.

Кофе специалист советует ограничивать двумя-тремя чашками в день, последнюю выпивать до 14:00 и не употреблять напиток натощак.

Отдельное внимание Павлова рекомендует уделять состоянию кишечника и водному балансу. Нарушения работы ЖКТ могут сопровождаться усталостью и проблемами с концентрацией, а недостаток жидкости – головной болью и ухудшением самочувствия.

Ранее кардиолог рассказал, какие продукты могут негативно влиять на здоровье и повышать риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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