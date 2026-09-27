Какие средства помогают замедлить старение кожи вокруг глаз, рассказала врач

Кожа вокруг глаз тоньше, чем на других участках лица, поэтому именно здесь раньше появляются сухость, морщины, темные круги и отеки. Косметолог рассказала, какие компоненты действительно помогают замедлить возрастные изменения и на какие средства не стоит тратить деньги, сообщает Zakon.kz.

Дерматолог и косметолог Валерия Высоченко отмечает, что полностью убрать возрастные изменения с помощью крема невозможно, однако правильно подобранный уход способен улучшить состояние кожи и замедлить появление новых признаков старения, пишет "Доктор Питер".

При выборе средств эксперт советует обращать внимание на несколько компонентов. Гиалуроновая кислота помогает удерживать влагу и уменьшать обезвоженные морщинки, пептиды стимулируют выработку коллагена, кофеин может уменьшать отечность и выраженность темных кругов, а ниацинамид укрепляет защитный барьер кожи и выравнивает ее тон.

Одним из наиболее эффективных антивозрастных компонентов считается ретинол. Он ускоряет обновление клеток и стимулирует выработку коллагена, однако для кожи вокруг глаз рекомендуются специальные средства с невысокой концентрацией. Использовать их следует постепенно и преимущественно вечером.

При этом эксперт советует не ждать мгновенного результата: заметный эффект от регулярного ухода обычно появляется через 4-8 недель. Кремы с коллагеном не способны доставить сам коллаген глубоко в кожу, а средства с заявленным "мгновенным лифтингом" обычно дают лишь временный визуальный эффект.

Уход также стоит сочетать с полноценным сном, защитой от ультрафиолета, достаточным потреблением жидкости, сбалансированным питанием и аккуратным снятием макияжа. Косметика может увлажнять и поддерживать кожу, но полностью избавиться от морщин с ее помощью невозможно.

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