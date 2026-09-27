Найден идеальный завтрак для тех, кто устает уже к обеду

Пудинг из семян чиа на основе протеинового йогурта способен дать мощный заряд бодрости на весь день и надолго сохранить чувство сытости. Об этом рассказала эндокринолог и диетолог Алена Барредо, сообщает Zakon.kz

Как пишет издание "Абзац", эффект от такого завтрака могут ощутить и те, кто регулярно занимается умственным трудом и испытывает физические нагрузки.

Врач объяснила, что в составе протеинового йогурта уже есть немалое количество белка для поддержания организма в тонусе, а семена чиа в этом случае служат дополнительным источником микроэлемента.

Кроме того, в основу продукта производители взяли кисломолочные бактерии, они способны улучшить пищеварение. Углеводы, содержащиеся в обоих ингредиентах, – важный источник энергии и бодрости.

"В семенах чиа содержится хорошая порция омега-3 кислот, которые дадут энергию и бодрость. Плюс в них есть большое количество клетчатки – в сочетании с йогуртом семена чиа будут давать стабильное чувство насыщения. Эта комбинация эффективна благодаря свойству постепенного всасывания: человек не будет испытывать "инсулиновых качелей" в крови, которые чаще всего и ведут к упадку сил. Вместо скачков и спадов будет ровный, стабильный уровень сахара, который и даст энергию", – объяснила Барредо.

Здоровым людям эксперт рекомендует употреблять такой пудинг два-три раза в неделю. При этом воздержаться от блюда или ограничить его стоит людям с непереносимостью молочного белка, синдромом раздраженного кишечника и повышенной чувствительностью ЖКТ.

"Не стоит пробовать этот завтрак и людям с аллергиями на молочный белок и сами семена чиа, а также тем, кто знает о своей реакции на кунжутные семечки и шалфей. Тем, кто принимает антикоагулянты, я бы не рекомендовала есть пудинг чаще одного раза в неделю. Содержащиеся в семенах чиа омега-3 кислоты могут усилить их действие и повлиять на свертываемость крови", – подытожила Барредо.

Пользу ингредиентов подтверждают и зарубежные исследования. Омега-3 и полиненасыщенные жирные кислоты в семенах чиа снижают уровень холестерина и укрепляют сердечно-сосудистую систему, а клетчатка помогает стабилизировать глюкозу при диабете II типа.

В свою очередь протеиновый йогурт способствует росту мышечной массы и повышению выносливости.

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