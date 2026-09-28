"Удачных промежутков кот наплакал": Василиса Володина предупредила о сложной неделе

Известный российский астролог Василиса Володина в своем традиционном ежедневном прогнозе предупредила о сложной неделе, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, "удачных промежутков на этой семидневке кот наплакал".

"И начинается неделя тоже с мелких затруднений. До 13:00 по московскому времени (15:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) Луна не в ладах с Меркурием – мозги варят плохо, а речь сбивчива. Успех убедительного оратора нам не грозит. Самое время записать ребенка к логопеду, на совещании выбрать лаконичные, однозначные ответы, чтобы чего лишнего не ляпнуть", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале сегодня, 28 сентября 2026 года.

Она отметила, что с 13:00 до 18:00 (с 15:00 до 20:00) "Луна и вовсе уходит на отдых, лишая нас возможности начать что-то важное".

"На работе неспешно пьем кофе, дома занимаемся рутиной, гуляем на улице". Василиса Володина

А вечером, как уточнила астролог, "Луна и Венера – не в лучшем аспекте: не рассчитываем на комфорт и романтику".

"Выбираем простой ужин и не едим после шести. Не душим любимого человека заботой – оставляем немного пространства". Василиса Володина

Ранее сообщалось, что 28 сентября Марс входит в знак Льва. Согласно астрологическому прогнозу, это принесет некоторым знакам зодиака больше энергии, решительности и желания действовать. Подробнее – по ссылке.