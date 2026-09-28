Кому нельзя бегать: эксперт назвал альтернативы пробежкам
Как пишет aif.ru, в качестве альтернативы специалист рекомендует пешие прогулки, плавание, велосипед или велотренажер и лечебную физкультуру. Ходьбу он назвал универсальным видом физической активности, который также используется в программах реабилитации.
Литвиненко отметил, что после некоторых операций бег и прыжки могут быть временно противопоказаны. В частности, после замены хрусталика ограничения могут сохраняться до полугода или года. После операций на брюшной полости и при грыжах бег способен повышать внутрибрюшное давление, а после эндопротезирования суставов также требует ограничений.
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