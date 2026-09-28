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#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
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Советы

Кому нельзя бегать: эксперт назвал альтернативы пробежкам

Кому нельзя бегать: эксперт назвал альтернативы пробежкам, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 00:42 Фото: magnific.com
Ортопед Андрей Литвиненко рассказал, чем можно заменить бег при противопоказаниях к нагрузке. По его словам, при признаках ожирения, хронических заболеваниях опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем, а также после травм и операций от пробежек лучше отказаться, сообщает Zakon.kz.

Как пишет aif.ru, в качестве альтернативы специалист рекомендует пешие прогулки, плавание, велосипед или велотренажер и лечебную физкультуру. Ходьбу он назвал универсальным видом физической активности, который также используется в программах реабилитации.

Литвиненко отметил, что после некоторых операций бег и прыжки могут быть временно противопоказаны. В частности, после замены хрусталика ограничения могут сохраняться до полугода или года. После операций на брюшной полости и при грыжах бег способен повышать внутрибрюшное давление, а после эндопротезирования суставов также требует ограничений.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее были опубликованы неожиданные выводы диетологов о полезном перекусе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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