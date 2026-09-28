Три шага для сна: нейробиолог рассказал о простом ночном упражнении

Нейробиолог Стэнфордского университета Эндрю Хуберман предложил простой способ снова заснуть после ночного пробуждения. Техника занимает меньше минуты и не требует вставать с кровати, сообщает Zakon.kz.

По информации Woman's World, для выполнения упражнения нужно закрыть глаза и медленно перевести взгляд сначала в одну сторону, затем в другую, вверх и вниз. После этого следует сделать глазами круг против часовой стрелки, затем по часовой. В завершение нужно направить взгляд в сторону носа и сделать длинный выдох. Упражнение рекомендуется повторить два-три раза.

По словам Хубермана, такие движения могут снизить активность механизмов мозга, связанных с ощущением положения тела, и помочь быстрее заснуть. При этом специалисты по сну отмечают, что научных данных именно о таком упражнении пока недостаточно.

Психолог и эксперт по сну Шелби Харрис считает, что техника может быть полезна благодаря простой и повторяющейся последовательности движений, которая отвлекает от тревожных мыслей. Медленный выдох, по ее словам, также способствует расслаблению.

Специалисты подчеркивают, что метод подходит не всем и не заменяет лечение нарушений сна. Однако его можно попробовать при эпизодическом пробуждении среди ночи.

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