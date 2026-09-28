Рецепт вкуснейшего шоколадного торта на скорую руку: час и десерт готов

На случай, когда хочется приготовить вкусный шоколадный торт, но возиться с коржами и кремом нет времени, существует торт "Три стакана", сообщает Zakon.kz.

По вкусу он одновременно напоминает классическую "Черепаху" и сметанник, а на его приготовление уходит не больше часа (с учетом выпекания) .

В данном варианте тесто готовится на кефире. Для украшения можно использовать все, что окажется под рукой, в том числе крошку от верхушки коржа.

Ингредиенты:

Мука – 1 стакан 200 мл (130 г);

Сахар – 1 стакан (180 г);

Кефир – 1 стакан (200 мл);

Яйцо – 1 шт.;

Сода – 8 г (1 ч. ложка);

Масло растительное – 3 ст. ложки;

Какао-порошок – 1 ст. ложка;

Соль – щепотка;

Сливочное масло для формы – 10 г.

Для крема:

Сметана жирностью не менее 20% – 400 г;

Сахарная пудра – 4 ст. ложки.

Кефир можно заменить натуральным йогуртом, а для крема взять густую сметану жирностью от 20%. Если сметана жидкая, заранее откиньте ее на марлю и оставьте в холодильнике на несколько часов, чтобы убрать лишнюю сыворотку.

Процесс приготовления :

Разбейте яйцо в глубокую миску и слегка перемешайте венчиком.

яйцо в глубокую миску и слегка перемешайте венчиком. Добавьте сахар и соль, затем размешайте, чтобы сахар начал растворяться.

сахар и соль, затем размешайте, чтобы сахар начал растворяться. Влейте растительное масло и снова перемешайте.

растительное масло и снова перемешайте. Включите духовку и установите температуру 180 градусов.

духовку и установите температуру 180 градусов. В отдельной миске соедините кефир с содой и хорошо перемешайте.

кефир с содой и хорошо перемешайте. Когда смесь начнет слегка пениться, влейте ее к яйцу с сахаром.

ее к яйцу с сахаром. Просейте муку и какао-порошок в миску с жидкими ингредиентами.

муку и какао-порошок в миску с жидкими ингредиентами. Перемешайте венчиком до однородности, чтобы в тесте не осталось сухих комочков.

венчиком до однородности, чтобы в тесте не осталось сухих комочков. Застелите дно разъемной формы диаметром 18-20 см пергаментом (бортики смажьте сливочным маслом).

дно разъемной формы диаметром 18-20 см пергаментом (бортики сливочным маслом). Перелейте тесто в форму и поставьте в разогретую духовку на 35-40 минут.

тесто в форму и в разогретую духовку на 35-40 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой: так как готовится этот торт на кефире, корж может оставаться немного влажным внутри даже после выпекания – это нормально.

готовность деревянной шпажкой: так как готовится этот торт на кефире, корж может оставаться немного влажным внутри даже после выпекания – это нормально. Но доставать его из духовки лучше, когда шпажка будет выходить из коржа относительно сухой. Сначала оставьте корж остывать прямо в форме, а потом аккуратно выньте его.

корж остывать прямо в форме, а потом аккуратно его. Срежьте неровную верхушку и разрежьте корж вдоль на две части.

неровную верхушку и корж вдоль на две части. Обрезанную верхушку измельчите в блендере до мелкой крошки – она понадобится для украшения.

в блендере до мелкой крошки – она понадобится для украшения. Для крема соедините сметану с сахарной пудрой и перемешайте венчиком до однородности.

сметану с сахарной пудрой и перемешайте венчиком до однородности. Выложите нижнюю часть коржа на блюдо и распределите сверху примерно треть крема.

нижнюю часть коржа на блюдо и распределите сверху примерно треть крема. Накройте вторым коржом, затем полностью смажьте оставшимся кремом верх и бока торта.

вторым коржом, затем полностью оставшимся кремом верх и бока торта. Посыпьте десерт подготовленной крошкой, стараясь равномерно покрыть всю поверхность.

Если делается шоколадный торт в домашних условиях и без спешки, его лучше оставить в холодильнике – минимум на 2 часа . За это время коржи пропитаются сметанным кремом, а сам торт станет мягче и будет хорошо держать форму при нарезании.

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