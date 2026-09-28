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Рецепт вкуснейшего шоколадного торта на скорую руку: час и десерт готов

Шоколадный торт, десерт, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 04:30 Фото: magnific
На случай, когда хочется приготовить вкусный шоколадный торт, но возиться с коржами и кремом нет времени, существует торт "Три стакана", сообщает Zakon.kz.

По вкусу он одновременно напоминает классическую "Черепаху" и сметанник, а на его приготовление уходит не больше часа (с учетом выпекания).

В данном варианте тесто готовится на кефире. Для украшения можно использовать все, что окажется под рукой, в том числе крошку от верхушки коржа.

Ингредиенты:

  • Мука – 1 стакан 200 мл (130 г);
  • Сахар – 1 стакан (180 г);
  • Кефир – 1 стакан (200 мл);
  • Яйцо – 1 шт.;
  • Сода – 8 г (1 ч. ложка);
  • Масло растительное – 3 ст. ложки;
  • Какао-порошок – 1 ст. ложка;
  • Соль – щепотка;
  • Сливочное масло для формы – 10 г.
  • Для крема:
  • Сметана жирностью не менее 20% – 400 г;
  • Сахарная пудра – 4 ст. ложки.

Кефир можно заменить натуральным йогуртом, а для крема взять густую сметану жирностью от 20%. Если сметана жидкая, заранее откиньте ее на марлю и оставьте в холодильнике на несколько часов, чтобы убрать лишнюю сыворотку.

Процесс приготовления:

  • Разбейте яйцо в глубокую миску и слегка перемешайте венчиком.
  • Добавьте сахар и соль, затем размешайте, чтобы сахар начал растворяться.
  • Влейте растительное масло и снова перемешайте.
  • Включите духовку и установите температуру 180 градусов.
  • В отдельной миске соедините кефир с содой и хорошо перемешайте.
  • Когда смесь начнет слегка пениться, влейте ее к яйцу с сахаром.
  • Просейте муку и какао-порошок в миску с жидкими ингредиентами.
  • Перемешайте венчиком до однородности, чтобы в тесте не осталось сухих комочков.
  • Застелите дно разъемной формы диаметром 18-20 см пергаментом (бортики смажьте сливочным маслом).
  • Перелейте тесто в форму и поставьте в разогретую духовку на 35-40 минут.
  • Проверьте готовность деревянной шпажкой: так как готовится этот торт на кефире, корж может оставаться немного влажным внутри даже после выпекания – это нормально.
  • Но доставать его из духовки лучше, когда шпажка будет выходить из коржа относительно сухой. Сначала оставьте корж остывать прямо в форме, а потом аккуратно выньте его.
  • Срежьте неровную верхушку и разрежьте корж вдоль на две части.
  • Обрезанную верхушку измельчите в блендере до мелкой крошки – она понадобится для украшения.
  • Для крема соедините сметану с сахарной пудрой и перемешайте венчиком до однородности.
  • Выложите нижнюю часть коржа на блюдо и распределите сверху примерно треть крема.
  • Накройте вторым коржом, затем полностью смажьте оставшимся кремом верх и бока торта.
  • Посыпьте десерт подготовленной крошкой, стараясь равномерно покрыть всю поверхность.

Если делается шоколадный торт в домашних условиях и без спешки, его лучше оставить в холодильнике – минимум на 2 часа. За это время коржи пропитаются сметанным кремом, а сам торт станет мягче и будет хорошо держать форму при нарезании.

Ранее мы предлагали рецепт консервированных сладких помидоров на зиму, которые съедают вместе с маринадом.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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