Рецепт вкуснейшего шоколадного торта на скорую руку: час и десерт готов
По вкусу он одновременно напоминает классическую "Черепаху" и сметанник, а на его приготовление уходит не больше часа (с учетом выпекания).
В данном варианте тесто готовится на кефире. Для украшения можно использовать все, что окажется под рукой, в том числе крошку от верхушки коржа.
Ингредиенты:
- Мука – 1 стакан 200 мл (130 г);
- Сахар – 1 стакан (180 г);
- Кефир – 1 стакан (200 мл);
- Яйцо – 1 шт.;
- Сода – 8 г (1 ч. ложка);
- Масло растительное – 3 ст. ложки;
- Какао-порошок – 1 ст. ложка;
- Соль – щепотка;
- Сливочное масло для формы – 10 г.
- Для крема:
- Сметана жирностью не менее 20% – 400 г;
- Сахарная пудра – 4 ст. ложки.
Кефир можно заменить натуральным йогуртом, а для крема взять густую сметану жирностью от 20%. Если сметана жидкая, заранее откиньте ее на марлю и оставьте в холодильнике на несколько часов, чтобы убрать лишнюю сыворотку.
Процесс приготовления:
- Разбейте яйцо в глубокую миску и слегка перемешайте венчиком.
- Добавьте сахар и соль, затем размешайте, чтобы сахар начал растворяться.
- Влейте растительное масло и снова перемешайте.
- Включите духовку и установите температуру 180 градусов.
- В отдельной миске соедините кефир с содой и хорошо перемешайте.
- Когда смесь начнет слегка пениться, влейте ее к яйцу с сахаром.
- Просейте муку и какао-порошок в миску с жидкими ингредиентами.
- Перемешайте венчиком до однородности, чтобы в тесте не осталось сухих комочков.
- Застелите дно разъемной формы диаметром 18-20 см пергаментом (бортики смажьте сливочным маслом).
- Перелейте тесто в форму и поставьте в разогретую духовку на 35-40 минут.
- Проверьте готовность деревянной шпажкой: так как готовится этот торт на кефире, корж может оставаться немного влажным внутри даже после выпекания – это нормально.
- Но доставать его из духовки лучше, когда шпажка будет выходить из коржа относительно сухой. Сначала оставьте корж остывать прямо в форме, а потом аккуратно выньте его.
- Срежьте неровную верхушку и разрежьте корж вдоль на две части.
- Обрезанную верхушку измельчите в блендере до мелкой крошки – она понадобится для украшения.
- Для крема соедините сметану с сахарной пудрой и перемешайте венчиком до однородности.
- Выложите нижнюю часть коржа на блюдо и распределите сверху примерно треть крема.
- Накройте вторым коржом, затем полностью смажьте оставшимся кремом верх и бока торта.
- Посыпьте десерт подготовленной крошкой, стараясь равномерно покрыть всю поверхность.
Если делается шоколадный торт в домашних условиях и без спешки, его лучше оставить в холодильнике – минимум на 2 часа. За это время коржи пропитаются сметанным кремом, а сам торт станет мягче и будет хорошо держать форму при нарезании.
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