Пирожные без выпечки за 10 минут: приготовятся, пока остывает чайник

Кулинары ценят рецепты десертов на скорую руку, которые позволяют угостить большую семью за минимум времени. Существует простое пирожное, которое превзойдет по вкусу даже самые многослойные торты, сообщает Zakon.kz.

Для приготовления этих сладостей вам понадобятся простые ингредиенты. Вам не нужна ни плита, ни духовка, но понадобится блендер.

Ингредиенты:

150 граммов сливочного масла;

300 граммов печенья;

горсть грецких орехов;

180 граммов сгущенки;

орехи, кунжут, какао или кокосовая стружка для посыпки.

Печенье для приготовления можно брать любое – песочное, галетное, овсяное или шоколадное. Подойдут также остатки от бисквита.

Процесс приготовления:

Превратите печенье в мелкую крошку с помощью блендера, мясорубки или скалки с пакетом.

печенье в мелкую крошку с помощью блендера, мясорубки или скалки с пакетом. Таким же образом перемелите орехи в однородную массу.

орехи в однородную массу. Смешайте две эти смеси до однородности.

две эти смеси до однородности. Сливочное масло взбивайте 1-2 минуты до осветления.

1-2 минуты до осветления. Добавляйте сгущенку по ложке и продолжайте работать блендером, пока не получите плотный однородный крем. На это уйдет около пяти минут .

сгущенку по ложке и работать блендером, пока не получите плотный однородный крем. На это уйдет . Смешайте крем с крошкой из печенья и орехов. У вас получится густая масса, из которой удобно лепить шарики мокрыми руками.

крем с крошкой из печенья и орехов. У вас получится густая масса, из которой удобно шарики мокрыми руками. Если основа стала слишком жидкой, можно добавить больше печенья.

больше печенья. Готовые пирожные обваляйте в любимой посыпке – какао, стружке кокоса, кунжуте или измельченных орехах.

Лакомство можно есть сразу или отправить в холод на пару часов, чтобы оно лучше настоялось. Подавайте десерт в охлажденном виде и храните в холодильнике не больше трех дней. Также можно сделать пирожные "с сюрпризом", положив в начинку ягоды, банан, чернослив или целый орех.

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