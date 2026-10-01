#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
440.86
500.77
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
440.86
500.77
5.27
Советы

Известны три знака зодиака, которые начнут октябрь на позитивной ноте

Девушка, укулеле, пейзаж, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 05:29 Фото: magnific
Три знака зодиака начнут октябрь 2026 года на очень позитивной ноте. В четверг Солнце в Весах образует тригон с Луной в Близнецах, поэтому все сложится как нельзя лучше, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, 1 октября эти астрологические знаки начнут видеть признаки многообещающего будущего. Они почувствуют, что этот месяц будет необыкновенным.

Дева

Сентябрь был для вас очень насыщенным. Хотя он и дал вам ценные знания и направил на путь к успеху, он все же принес слишком много трудностей, с которыми вам пришлось столкнуться. К счастью, теперь все изменится. В этот первый день октября жизнь налаживается. Вы можете ожидать знака от Вселенной, который даст вам понять, что ваши проблемы официально позади. Зная это, вы можете начать планировать события, которые принесут вам радость.

Скорпион

В четверг Солнце в Весах образует тригон с Луной в Близнецах, что добавит вам того позитива, который необходим. Другими словами, если вы сомневались в перспективности следующего месяца, вы получите необходимое подтверждение. В октябре вас ждет много всего интересного. Если в сентябре вы зацикливались на негативе, то это привычка, от которой вы отказываетесь. 1 октября вы замечаете, что и другие люди в вашей жизни тоже испытывают позитивные и полные надежды чувства.

Козерог

Вы готовы оставить позади прошедший месяц и все связанные с ним проблемы. Это не значит, что все было плохо. Вы многому научились. Однако вы определенно готовы к новому месяцу и новому началу. В четверг Солнце в Весах образует тригон с Луной в Близнецах, и это будет ощущаться как прохладный ветерок. Это именно то, что вам сейчас нужно. Что-то в происходящем в этот день вселяет невероятную надежду, и вам хочется стать частью этого.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее стало известно, что пять знаков зодиака вот-вот станут авторами большого прорыва.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Девушка, укулеле, музыка
08:29, 01 сентября 2026
Названы знаки зодиака, которые начнут сентябрь на позитивной ноте
Еда, лист салата, радость
08:32, 01 июля 2026
Астрологи назвали три знака зодиака, которые начнут жизнь с чистого листа в июле
Фото: magnific
20:15, 27 сентября 2026
Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут позитивные перемены
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нуржан Батырбеков является победителем Азиатских пляжных игр-2026 в китайском городе Санья.
05:51, Сегодня
Казахстанский джитсер Нуржан Батырбеков с победы стартовал на Азиаде
Карлос Алькарас стал победителем Кубка Лэйвера
05:21, Сегодня
Карлос Алькарас высказался об идее сократить количество сетов на ТБШ
Александр Овечкин в тройке лучших первых номеров драфта НХЛ
04:59, 01 октября 2026
Овечкин вошёл в топ-3 лучших первых номеров драфта НХЛ
Теренс Кроуфорд после победы на ринге
04:20, 01 октября 2026
Теренс Кроуфорд сравнил свой рекорд в боксе с наследием Хабиба в ММА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: