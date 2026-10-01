Известны три знака зодиака, которые начнут октябрь на позитивной ноте

Три знака зодиака начнут октябрь 2026 года на очень позитивной ноте. В четверг Солнце в Весах образует тригон с Луной в Близнецах, поэтому все сложится как нельзя лучше, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, 1 октября эти астрологические знаки начнут видеть признаки многообещающего будущего. Они почувствуют, что этот месяц будет необыкновенным.

Дева

Сентябрь был для вас очень насыщенным. Хотя он и дал вам ценные знания и направил на путь к успеху, он все же принес слишком много трудностей, с которыми вам пришлось столкнуться. К счастью, теперь все изменится. В этот первый день октября жизнь налаживается. Вы можете ожидать знака от Вселенной, который даст вам понять, что ваши проблемы официально позади. Зная это, вы можете начать планировать события, которые принесут вам радость.

Скорпион

В четверг Солнце в Весах образует тригон с Луной в Близнецах, что добавит вам того позитива, который необходим. Другими словами, если вы сомневались в перспективности следующего месяца, вы получите необходимое подтверждение. В октябре вас ждет много всего интересного. Если в сентябре вы зацикливались на негативе, то это привычка, от которой вы отказываетесь. 1 октября вы замечаете, что и другие люди в вашей жизни тоже испытывают позитивные и полные надежды чувства.

Козерог

Вы готовы оставить позади прошедший месяц и все связанные с ним проблемы. Это не значит, что все было плохо. Вы многому научились. Однако вы определенно готовы к новому месяцу и новому началу. В четверг Солнце в Весах образует тригон с Луной в Близнецах, и это будет ощущаться как прохладный ветерок. Это именно то, что вам сейчас нужно. Что-то в происходящем в этот день вселяет невероятную надежду, и вам хочется стать частью этого.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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