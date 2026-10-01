Время богатства и удачи: астрологи назвали главных главных везунчиков недели

Астрологи назвали три знака зодиака, которых с 5 по 11 октября 2026 года ждет мощный финансовый прорыв и успех. Небесные светила обещают новые возможности для роста доходов и реализации крупных планов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет астрологическое издание YourTango, ключевыми событиями недели станут соединение Луны и Юпитера в знаке Льва 6 октября, а также новолуние в Весах 10 октября. По мнению экспертов, это период выгодных предложений, связанных с новой работой и инвестициями.

Однако астрологи предупреждают: из-за ретроградного движения Венеры и надвигающегося ретроградного Меркурия все договоры и документы стоит изучать с особой тщательностью.

Дева

Новолуние 10 октября открывает перед Девами этап нового финансового начала. Астрологи рекомендуют мыслить масштабно и не привязываться к жестким планам, чтобы не упустить шанс на крупный доход. Это идеальное время для пересмотра бюджета, поиска инвесторов, анализа новых предложений по работе или крупным сделкам. Корректировать и дорабатывать свои идеи можно ближайшие несколько недель, а к активным шагам лучше перейти ближе к середине ноября.

Рак

Соединение Луны и Юпитера 6 октября подарит Ракам уверенность в собственных силах и привлечет денежную изобилие. Эксперты подчеркивают: тихая и размеренная жизнь абсолютно не исключает высокого финансового достатка. Главное для представителей этого знака – четко осознать собственную ценность, не бояться просить большего за свою работу и смело заявлять о своих амбициях.

Телец

Тельцы в ближайшие дни смогут получить средства на реализацию важных проектов – будь то покупка недвижимости, ремонт или переезд к любимому человеку. Астрологи отмечают, что 7 октября аспект Марса во Льве и ретроградного Урана в Близнецах принесет неожиданное финансовое предложение. Тельцам важно действовать быстро, избегать долгих раздумий и не упустить выпавший шанс.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что пять знаков зодиака ждут судьбоносные перемены в октябре.