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Советы

Привычный завтрак может сыграть злую шутку: эндокринолог предупредила о рисках

Еда, завтрак, сок, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 08:52 Фото: pexels
Чувство голода, слабость в течение дня и проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за неправильного выбора продуктов на завтрак, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Мusavat, об этом эндокринолог Лаура Бартоломе рассказала в подкасте "Tengo un plan".

По словам эксперта, употребление на завтрак сладостей, содержащих быстрые углеводы, приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови и интенсивной выработке инсулина. А уже через два часа, когда эти показатели снова снижаются, у человека могут возникнуть сильное чувство голода и усталость.

В связи с этим специалист рекомендовала по утрам избегать различных сладостей, мучных изделий и соков.

Вместо этого Лаура Бартоломе советует делать выбор в пользу продуктов, богатых белком и клетчаткой. К примеру, натуральный йогурт, орехи, семена и овсянка надолго создают чувство сытости и снижают желание перекусывать между основными приемами пищи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Диетолог назвала идеальный завтрак для тех, кто устает уже к обеду. Эффект от него могут ощутить и те, кто регулярно занимается умственным трудом и испытывает физические нагрузки.

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Камила Салкымбаева
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