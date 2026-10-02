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Советы

"Носибельно и свежо": стилиста впечатлила новая коллекция Loewe на Неделе моды в Париже

Влад Лисовец дал совет модницам, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 21:17 Фото: Instagram/lisovets.moscow
Известный стилист Влад Лисовец поделился впечатлениями от новой коллекции Loewe, представленной в рамках Парижской недели моды, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале эксперт отметил, что одежда испанского модного дома получилась не только эффектной, но и практичной. По словам Лисовца, представленные модели вполне подходят для повседневной жизни и органично смотрятся за пределами подиума.

"Яркие цвета, удобные силуэты и ощущение легкого, солнечного лета без надуманных концепций. Вот такая она новая коллекция Loewe. Получилось чисто, свежо и "носибельно", – написал эксперт.

Loewe – это знаменитый испанский дом моды класса люкс, который специализируется на производстве одежды, обуви, изысканных изделий из кожи и парфюмерии.

Ранее стилист показал "живую" одежду, меняющую цвет на глазах.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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