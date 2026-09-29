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Новый вирус или сезонное ОРВИ: казахстанцы массово жалуются в соцсетях на необычные симптомы

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 15:58 Фото: pexels
Осень традиционно приносит не только прохладные вечера, дожди и яркие краски, но и сезонный рост заболеваемости ОРВИ. В этот период внимание к распространению вирусов особенно повышается. Zakon.kz разбирался, какая ситуация складывается с сезонными инфекциями в этом году.

В социальных сетях масса сообщений в духе: "У всех одинаковые симптомы", "Что-то это не похоже на обычную простуду" и, конечно, главный вопрос: "Неужели появился новый вирус?"

Спойлер: пока поводов писать сценарий для нового локдауна нет.

"Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу оценивается как стабильная и находится на контроле Комитета. Проводится еженедельный эпидемиологический и лабораторный мониторинг. С 1 сентября 2026 года по республике зарегистрировано 492 643 случая ОРВИ. В Алматы зарегистрировано 62 440 случаев ОРВИ", – рассказала главный эксперт Комитета санэпидконтроля Салтанат Беккожина.

Почему же тогда кажется, что вокруг внезапно заболели все?

Потому что осень для респираторных инфекций – вполне привычный период активной циркуляции. Люди возвращаются из отпусков, дети – в школы и детские сады, студенты – в аудитории. Контактов становится больше, а значит, вирусам проще находить новых "пассажиров".

ОРВИ – это не один конкретный вирус. Под этим названием объединяют целую группу респираторных инфекций, среди которых встречаются риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие возбудители. В Алматы в разные сезоны фиксировалась циркуляция сразу нескольких таких вирусов.

По результатам лабораторного мониторинга выявляются сезонные респираторные вирусы:

  • риновирусы,
  • бокавирусы,
  • аденовирусы,
  • вирусы парагриппа и другие.
"Такие симптомы, как кашель и заложенность носа, в том числе без повышения температуры, могут наблюдаться при различных респираторных инфекциях. По клиническим проявлениям определить конкретный вирус невозможно, для этого проводится лабораторное исследование", – поясняет Салтанат Беккожина.

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Почему симптомы у многих похожи

Дело в том, что у респираторных инфекций есть вполне узнаваемый набор проявлений. Заложенность носа, боль или першение в горле, кашель, слабость, повышение температуры – все это может встречаться при разных ОРВИ.

При этом один человек может отделаться легким насморком, а другого вирус буквально уложит на диван с температурой. Поэтому сравнивать симптомы в общем чате дома, рабочего коллектива или родительской группы – занятие, безусловно, увлекательное, но диагноз таким способом поставить невозможно.

Именно здесь и возникает пространство для социальных сетей. Интернет в этом смысле работают как очень быстрый сарафанный радиоэфир: информация распространяется мгновенно, а вот проверка фактов иногда остается где-то позади.

При этом важно разделять две вещи: рост сезонной заболеваемости и появление нового вируса – не одно и то же.

Сам факт того, что осенью люди начинают болеть чаще, не говорит о появлении нового возбудителя. Более того, Минздрав прямо сообщает: новых, ранее неизвестных респираторных вирусов в Казахстане не выявлено.

"При появлении симптомов ОРВИ – повышении температуры, кашле, насморке или боли в горле, – рекомендуется своевременно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением", – предупредила главный эксперт Комитета санэпидконтроля Салтанат Беккожина.

Но важно понимать, что отсутствие нового вируса не означает, что заболеть невозможно. Обычные сезонные инфекции никуда не исчезли.

В санитарных рекомендациях на эпидсезон 2026-2027 годов предусмотрены мониторинг ОРВИ, гриппа и COVID-19, профилактические мероприятия в организациях образования и вакцинация против гриппа. Кстати, плановая вакцинация населения должна была начаться еще 15 сентября 2026 года, но пока вакцина не поступила.

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А рекомендации, чтобы не заболеть, прозаичны: чаще мыть руки, проветривать помещения, по возможности избегать тесных контактов с заболевшими и не геройствовать с температурой, отправляясь на работу или учебу.

Лучше придерживайтесь простых правил:

  • Пейте достаточно жидкости. Употребляйте около 2–2,5 литра в сутки. Подойдут теплая вода, чай с лимоном, морсы и другие напитки.
  • Соблюдайте постельный режим. Больше отдыхайте и избегайте физических нагрузок, чтобы организм мог восстановиться.
  • Регулярно проветривайте помещение. Поддерживайте в комнате свежий и умеренно влажный воздух.
  • Используйте симптоматические средства. При температуре выше 38–38,5 °C или выраженной боли можно принимать лекарства. При насморке и боли в горле могут помочь солевые растворы для промывания носа и полоскания горла.

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В общем, если этой осенью вы услышали в очереди в кофейне, офисном чате или родительской группе фразу "это точно какой-то новый вирус", не спешите готовить бункер и закупать гречку. Пока официальные данные говорят о другом: осень просто наступила, а вместе с ней начался привычный сезон респираторных инфекций. А вот если симптомы действительно вызывают беспокойство или состояние ухудшается, лучше не заниматься медицинским расследованием в TikTok и Instagram, а обратиться к врачу.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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