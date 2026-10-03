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Что посмотреть: восемь атмосферных детективов о поиске правосудия

Сцена, актер, фильм, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 07:38 Фото: кадр из сериала "Мерзлая земля (2011)"
Фильмы про серийных убийц часто сопровождаются историями людей, которые идут по следу маньяка, пока он не исчезает, а вместе с ним – вера в закон, в справедливость и в себя, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку из восьми мрачных детективов, где следователи ломаются, системы дают сбой, а зло носит самое обыкновенное лицо.

Дженнифер 8 (1992)

Мрачный неонуарный триллер Брюса Робинсона о лос-анджелесском детективе, который бежит от развода и алкоголизма в тихий северокалифорнийский городок, надеясь на спокойную жизнь. Вместо этого на мусорной свалке находят отрезанную женскую кисть – и расследование падает на плечи новичка. По следам шрифта Брайля на пальцах герой выходит на серию убийств семи слепых девушек и дает условное имя следующей, еще не найденной жертве – "Дженнифер 8".

Воспоминания об убийстве (2003)

Корейский криминальный триллер Пон Джун-хо по мотивам реальных нераскрытых убийств, происходивших в провинциальном Кёнги-до в 1986-1991 годах. Два деревенских следователя с противоположными методами – один выбивает признания кулаками, другой приехал из Сеула и верит в дедукцию – охотятся за маньяком, который в дождливые ночи насилует и убивает женщин в красном.

Встречное расследование (2007)

Французский криминальный триллер по рассказу Лоренса Блока. Полицейский капитан на один день оставляет девятилетнюю дочь без присмотра – и она погибает в лесу, куда поехала одна. Подозреваемого арестуют почти сразу: он дает признательные показания и получает тридцать лет. Дело закрыто, но через год из тюрьмы приходит письмо – осуждённый утверждает, что невиновен, и спрашивает полицейского, готов ли тот жить с мыслью, что настоящий убийца на свободе.

Однажды в Марселе (2008)

Серийный убийца терроризирует Марсель, и по его следу идет комиссар Луи Шнейдер – лучший следователь города, которого разрушают алкоголизм и призраки прошлого: жена и дочь погибли в автокатастрофе. После очередного срыва Шнейдера отстраняют от дела, но он продолжает охоту на свой страх и риск. Параллельно из тюрьмы досрочно выходит Шарль Сюбра – хладнокровный убийца, который двадцать пять лет назад вырезал семью на глазах маленькой девочки Жюстины.

Преследователь (2008)

Южнокорейский криминальный триллер, основанный на реальных преступлениях серийного убийцы Ю Ён-чхоля. Бывший полицейский, а ныне сутенер, замечает, что его девушки по вызову одна за другой исчезают. Думая, что их переманивает конкурент, он проверяет телефонные номера клиентов – и выясняет, что все пропавшие уехали к одному и тому же человеку. Когда к этому клиенту отправляется последняя свободная работница, оставив дома пятилетнюю дочь, связь с ней обрывается. Сутенер пускается в погоню, не зная, что имеет дело не с похитителем людей, а с хладнокровным маньяком.

Фабрика (2010)

Одержимый детектив годами идет по следу серийного убийцы, похищающего женщин, – и заходит в тупик: маньяк не оставляет ни улик, ни тел, лишь пустые места, где раньше стояли его жертвы. Когда пропадает дочь следователя, профессиональная сдержанность рушится – он бросает приказы начальства, напарницу и все правила, чтобы найти ее живой.

Я видел дьявола (2010)

Агент спецслужб узнает, что его невесту, ждавшую его в машине на ночной трассе, жестоко убил серийный маньяк. Герой находит его – но не убивает. Вместо этого он вставляет ему под кожу GPS-маячок, избивает до полусмерти и отпускает. Маньяк приходит в себя, находит новую жертву – и в этот момент герой снова появляется, снова калечит и снова отпускает. Так повторяется раз за разом: охотник становится приманкой, а приманка – палачом.

Мерзлая земля (2011)

Фильм по реальным событиям, происходившим на Аляске в 1970-80-х годах. Двенадцать лет подряд в окрестностях Анкориджа бесследно исчезали женщины – молодые проститутки, которых полиция искать не торопилась. Маньяк похищал их, вывозил на личном самолете в глухую местность, отпускал и охотился, как на дичь. Единственной, кому удалось сбежать, стала семнадцатилетняя девушка, но ее показаниям никто не поверил: главный подозреваемый – уважаемый пекарь, примерный семьянин и заядлый охотник, за которого ручаются друзья.

Ранее мы рекомендовали к просмотру восемь триллеров без очевидного убийцы, в которых подозревают всех.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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