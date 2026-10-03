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Советы

Как музыка влияет на организм: врач назвала полезные и нежелательные мелодии

прослушивание музыки, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 17:36 Фото: magnific
Музыка может влиять не только на настроение, но и на некоторые физиологические показатели – пульс, артериальное давление и дыхание. Однако реакция индивидуальна и зависит от характера композиции, громкости и эмоционального восприятия, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина для портала "Доктор Питер", возможное влияние музыки на организм связано с взаимодействием слуховых центров, лимбической и вегетативной нервных систем. Эмоции при прослушивании могут влиять на симпатический и парасимпатический тонус.

По словам врача, медленная и плавная музыка с предсказуемым ритмом может способствовать снижению частоты сердечных сокращений и систолического давления, а также замедлению дыхания. Быстрая, громкая и ритмичная музыка, напротив, способна учащать пульс и дыхание, а в некоторых случаях немного повышать давление.

Наиболее хорошо, отмечает Крашкина, изучено влияние классической музыки, особенно медленных произведений без резких изменений громкости и темпа. Однако значение имеет не столько жанр, сколько характеристики композиции. Расслаблению могут способствовать музыка без текста, плавные гармонии, повторяющиеся фрагменты и медленный темп – около 60 ударов в минуту. Похожий эффект могут давать и другие жанры с аналогичной структурой.

Для людей с гипертонией музыкальная терапия, по словам врача, может использоваться только как дополнение к основному лечению. В ряде исследований прослушивание спокойной музыки по 20-30 минут в день сопровождалось снижением систолического давления на несколько миллиметров ртутного столба и улучшением самочувствия.

При этом возможна и обратная реакция. Слишком громкая, агрессивная или эмоционально возбуждающая музыка, особенно на фоне стресса, может временно учащать пульс и повышать давление.

Выбирать исключительно классику необязательно. Крашкина советует ориентироваться на медленный или умеренный темп, избегать резких скачков громкости и ритма и по возможности выбирать композиции без слов. Слушать их можно на комфортной громкости в спокойной обстановке в течение 15-30 минут.

Подойти могут инструментальная музыка и спокойный эмбиент. Звуки дождя, моря или леса также способны помогать расслабиться, хотя данных об их непосредственном влиянии на давление меньше. Энергичная электронная музыка, техно или драм-н-бейс, напротив, скорее подходят для физической активности.

Главным критерием врач называет индивидуальную реакцию. Если во время прослушивания дыхание становится ровнее, пульс замедляется и появляется чувство спокойствия, такая музыка может подходить конкретному человеку.

При этом музыка не заменяет лекарства и лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Ее можно рассматривать лишь как дополнительный способ расслабления и снижения стресса.

Ранее Тейлор Свифт установила новый музыкальный рекорд.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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