#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
447.73
502.98
5.35
Советы

Три знака зодиака могут изменить свои планы в октябре – астролог

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 12:13 Фото: pixabay
Астролог Тамара Глоба рассказала, чего ждать Овнам, Тельцам и Близнецам в октябре 2026 года. Месяц может принести перемены в отношениях, работе и домашних делах, а некоторым придется пересмотреть прежние планы, сообщает Zakon.kz.

Овен

Для Овнов одной из главных тем октября станет личная жизнь. Новые знакомства или неожиданные обстоятельства могут заставить иначе взглянуть на отношения и собственные планы на будущее. Важную роль сыграют люди из ближайшего окружения.

Глоба также прогнозирует возможности для заработка, но советует реалистично оценивать свои идеи и избегать сомнительных способов достижения целей. Удачным месяц может стать для творчества, спорта и отдыха. При этом внимания потребуют семья и работа, пишет Mixer.

Телец

У Тельцов перемены могут быть связаны с домом и недвижимостью. Возможны ремонт, переделка жилья или другие изменения в этой сфере. Среди важных тем месяца Глоба также выделяет работу и здоровье.

В первой половине октября Тельцы могут рассчитывать на помощь близких. В отношениях астролог советует внимательнее слушать окружающих и следить за собственными словами. Переоценка отношений с партнерами и близкими может продолжаться почти до конца месяца.

Осторожность потребуется и в поездках, особенно ближе к концу второй декады октября. Отдельного внимания потребуют вопросы, связанные с детьми.

Близнецы

Близнецам в октябре может пригодиться прежний опыт. Родственники, друзья или знакомые способны предложить новое дело, основанное на том, что уже приносило успех. Перспективными Глоба называет творческие проекты, выступления и литературную деятельность.

Полезными для работы могут оказаться поездки и командировки. В середине месяца возможны изменения в финансовой сфере, а помощь в денежных вопросах может прийти от близкого окружения.

Несмотря на профессиональную активность, значительную часть внимания придется уделить дому, детям и личным отношениям. Глоба также рекомендует не забывать о друзьях и учитывать советы окружающих.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Также по прогнозу астрологов, пять знаков зодиака 4 октября ждут удача и гармония в отношениях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Прыжок, небо, радость
08:55, 04 августа 2026
Известная астролог гарантировала пяти знакам зодиака успех на весь август
Кому улыбнется удача в октябре: прогноз от известного астролога для всех знаков зодиака
22:20, 28 сентября 2024
Кому улыбнется удача в октябре: прогноз от известного астролога для всех знаков зодиака
астрология, астролог, гороскоп
17:56, 23 ноября 2024
Астролог назвала четыре знака зодиака, которые могут разорвать отношения до конца года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Алина Чараева поднимает кулак
12:01, Сегодня
Алина Чараева прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной
Сборная Казахстана по футболу на поле
11:23, Сегодня
Экс-глава QFL Кайназаров высказался о поражении Казахстана Молдове в Лиге наций
Елена Рыбакина смотрит на судью
10:59, Сегодня
Елене Рыбакиной грозит потеря статуса первой ракетки мира после новости о её травме
Арина Соболенко сидит на корте
10:23, Сегодня
Вслед за Рыбакиной: Соболенко проиграла Бартунковой в третьем круге "тысячника" в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: