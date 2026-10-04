Три знака зодиака могут изменить свои планы в октябре – астролог
Овен
Для Овнов одной из главных тем октября станет личная жизнь. Новые знакомства или неожиданные обстоятельства могут заставить иначе взглянуть на отношения и собственные планы на будущее. Важную роль сыграют люди из ближайшего окружения.
Глоба также прогнозирует возможности для заработка, но советует реалистично оценивать свои идеи и избегать сомнительных способов достижения целей. Удачным месяц может стать для творчества, спорта и отдыха. При этом внимания потребуют семья и работа, пишет Mixer.
Телец
У Тельцов перемены могут быть связаны с домом и недвижимостью. Возможны ремонт, переделка жилья или другие изменения в этой сфере. Среди важных тем месяца Глоба также выделяет работу и здоровье.
В первой половине октября Тельцы могут рассчитывать на помощь близких. В отношениях астролог советует внимательнее слушать окружающих и следить за собственными словами. Переоценка отношений с партнерами и близкими может продолжаться почти до конца месяца.
Осторожность потребуется и в поездках, особенно ближе к концу второй декады октября. Отдельного внимания потребуют вопросы, связанные с детьми.
Близнецы
Близнецам в октябре может пригодиться прежний опыт. Родственники, друзья или знакомые способны предложить новое дело, основанное на том, что уже приносило успех. Перспективными Глоба называет творческие проекты, выступления и литературную деятельность.
Полезными для работы могут оказаться поездки и командировки. В середине месяца возможны изменения в финансовой сфере, а помощь в денежных вопросах может прийти от близкого окружения.
Несмотря на профессиональную активность, значительную часть внимания придется уделить дому, детям и личным отношениям. Глоба также рекомендует не забывать о друзьях и учитывать советы окружающих.
Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.
Также по прогнозу астрологов, пять знаков зодиака 4 октября ждут удача и гармония в отношениях.