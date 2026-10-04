Три знака зодиака могут изменить свои планы в октябре – астролог

Астролог Тамара Глоба рассказала, чего ждать Овнам, Тельцам и Близнецам в октябре 2026 года. Месяц может принести перемены в отношениях, работе и домашних делах, а некоторым придется пересмотреть прежние планы, сообщает Zakon.kz.

Овен

Для Овнов одной из главных тем октября станет личная жизнь. Новые знакомства или неожиданные обстоятельства могут заставить иначе взглянуть на отношения и собственные планы на будущее. Важную роль сыграют люди из ближайшего окружения.

Глоба также прогнозирует возможности для заработка, но советует реалистично оценивать свои идеи и избегать сомнительных способов достижения целей. Удачным месяц может стать для творчества, спорта и отдыха. При этом внимания потребуют семья и работа, пишет Mixer.

Телец

У Тельцов перемены могут быть связаны с домом и недвижимостью. Возможны ремонт, переделка жилья или другие изменения в этой сфере. Среди важных тем месяца Глоба также выделяет работу и здоровье.

В первой половине октября Тельцы могут рассчитывать на помощь близких. В отношениях астролог советует внимательнее слушать окружающих и следить за собственными словами. Переоценка отношений с партнерами и близкими может продолжаться почти до конца месяца.

Осторожность потребуется и в поездках, особенно ближе к концу второй декады октября. Отдельного внимания потребуют вопросы, связанные с детьми.

Близнецы

Близнецам в октябре может пригодиться прежний опыт. Родственники, друзья или знакомые способны предложить новое дело, основанное на том, что уже приносило успех. Перспективными Глоба называет творческие проекты, выступления и литературную деятельность.

Полезными для работы могут оказаться поездки и командировки. В середине месяца возможны изменения в финансовой сфере, а помощь в денежных вопросах может прийти от близкого окружения.

Несмотря на профессиональную активность, значительную часть внимания придется уделить дому, детям и личным отношениям. Глоба также рекомендует не забывать о друзьях и учитывать советы окружающих.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Также по прогнозу астрологов, пять знаков зодиака 4 октября ждут удача и гармония в отношениях.