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Можно ли унаследовать склонность к преступлениям: ответ психиатра

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 13:13 Фото: pexels
Если у одного из родителей был криминальный опыт, может ли ребенок унаследовать склонность к такому же поведению? Подробнее – читайте на Zakon.kz.

Психиатр и психотерапевт Кирилл Сычев объяснил, какую роль в этом играют генетика, воспитание и окружение.

По словам специалиста, "гена преступника" не существует. От родителей могут передаваться особенности темперамента – например, импульсивность, эмоциональность или склонность к риску. Однако сами по себе эти черты не делают человека склонным к нарушению закона, пишет "Доктор Питер".

При этом существует так называемый "ген воина" – неофициальное название гена MAOA, расположенного на X-хромосоме. Некоторые его варианты исследователи связывают с повышенной агрессивностью и антисоциальным поведением. Однако, подчеркнул Сычев, наличие такого варианта гена само по себе не означает, что человек станет агрессивным или совершит преступление.

По словам психиатра, исследования показывали особенно выраженную связь с агрессивным поведением у людей, которые в детстве подвергались жестокому обращению. Таким образом, большое значение имеет не только генетика, но и среда, в которой растет ребенок.

В семьях могут повторяться определенные сценарии – домашнее насилие, унижение, постоянные конфликты или злоупотребление алкоголем. Ребенок наблюдает за поведением взрослых и может усваивать такую модель общения как привычную.

При этом некоторые психические расстройства действительно имеют наследственный компонент. Если у близких родственников есть психиатрический диагноз, Сычев советует обсудить это со специалистом, чтобы понять возможные риски и особенности, на которые стоит обращать внимание.

Психиатр также предостерег родителей от постоянного поиска в ребенке признаков "плохой наследственности". Такая тревога может отразиться на отношениях в семье и сформировать у ребенка ощущение, что с ним что-то не так.

Ранее удары током включили в стандарт лечения депрессии в России.

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Айсулу Омарова
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