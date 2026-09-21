В Казахстане мужчинам могут изменить отпуск по уходу за ребенком, а женщинам – формат господдержки

В Казахстане хотят изменить систему социальной помощи. В частности, выплаты и льготы в первую очередь планируют назначать гражданам, которые действительно в них нуждаются, сообщает Zakon.kz.

Такое поручение 19 сентября 2026 года дал глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан":

"В целом правительству совместно с Курултаем и всей активной общественностью нужно провести работу по обеспечению целевого предоставления социальной помощи и льгот. Проще говоря, государство должно, обязано предоставлять помощь действительно нуждающимся в ней гражданам. Это будет в высшей степени справедливо".

В свою очередь премьер-министр Олжас Бектенов сегодня, 21 сентября, провел совещание по реализации поручений президента. Как следует из релиза правительства, по вопросу оказания гражданам социальной помощи и льгот доложил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

По данным ведомства, на первом этапе формируется нормативная база для перехода к адресной модели государственной поддержки по 14 видам выплат (из 36 имеющихся) согласно принципу "помощь действительно нуждающимся". В рамках второго этапа будет осуществлено объединение 13 видов социальной помощи местных исполнительных органов в 4 вида с учетом нуждаемости.

"Озвучены предложения по внедрению принципа адресности и нуждаемости в обеспечении целевого предоставления мер государственной поддержки ветеранам с начала 2027 года. Рассмотрены вопросы целесообразности предоставления государством отпуска по уходу за ребенком мужчинам, а также возможности изменения формата поддержки женщин в период ухода за ребенком в течение двух лет посредством предоставления мест в ясли-садах и решения дефицита нянь для детей младшего возраста". Пресс-служба правительства РК

Кроме того, доложено о результатах внедрения инструментов искусственного интеллекта в процесс оказания помощи лицам с инвалидностью. К примеру, выявлены 167 случаев подлога медицинских документов, по которым установлена инвалидность, – факты переданы в правоохранительные органы. Также сформирован перечень из 18 647 случаев, в которых имеются идентичные данные у разных людей. Работа в данном направлении продолжается.

"Вышеуказанными реформами будут охвачены получатели госпомощи, согласно данным системы "Цифровая карта семьи" относящиеся к категории "А" – высокий уровень благополучия и "В" – состоятельный уровень благополучия. В данном направлении акиматами проводится анкетирование граждан через информационную систему "Цифровая карта семьи". С 1 октября текущего года начнется поэтапное информирование населения об изменениях условий предоставления социальных выплат через SMS, eGov Mobile и мобильные приложения банков". Пресс-служба правительства РК

Отмечается, что по всем предложениям будут разработаны законодательные поправки и внесены на рассмотрение в Курултай.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству труда совместно с региональными акимами координировать работу для обеспечения адресного предоставления социальной помощи и пособий.

Как сообщается, координация работы по исполнению поручений закреплена за первым заместителем премьер-министра Нурлыбеком Налибаевым.

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Ранее сообщалось, что Олжас Бектенов поручил МВД "подготовить предложения по внесению изменений в законодательство в целях установления полного запрета на все виды "граффити", наносящие ущерб общественным местам, для недопущения вандализма и хулиганства". Также в правительстве отреагировали на поручение президента о дорогах.