Что посмотреть: пять громких премьер фантастических фильмов, которые выйдут под конец 2026 года

Под конец 2026 года пройдет настоящий парад громких кинопремьер в фантастическом жанре. Последние месяцы года подготовили сразу несколько событий для поклонников большого кино, сообщает Zakon.kz.

В списке издания iXBT – новые фильмы 2026 года с продолжениями известных франшиз, возвращением культовых героев и совершенно неожиданными сюжетами.

Клэйфейс (2026)

22 октября

После страшной травмы, изменившей внешность молодого актера, надежда на возвращение к прежней жизни появляется благодаря секретному эксперименту. Необычная процедура обещает восстановление лица и новую возможность для карьеры. Но результат оказывается совершенно неожиданным: кожа и тело героя приобретают невероятную пластичность и начинают менять форму, словно мягкая глина.

Годзилла: Минус ноль (2026)

6 ноября

Прошло два года после первого разрушительного нашествия гигантского чудовища, но последствия катастрофы еще не забыты. В 1949 году герои пытаются вернуться к нормальной жизни, однако новый кошмар начинается после серии ядерных испытаний. Огромный монстр вновь появляется и направляется через Тихий океан к американскому побережью.

Голодные игры: Рассвет Жатвы (2026)

19 ноября

Молодой участник из бедного района оказывается среди претендентов на победу в юбилейных Голодных играх. Праздничное состязание превращается в жестокое испытание, где каждый участник вынужден бороться за собственный шанс на выживание. Регион главного героя уже четыре десятилетия не видел победителя.

Мстители: Доктор Дум (2026)

16 декабря

Вселенная супергероев сталкивается с беспрецедентной угрозой. Несколько легендарных команд, обладатели уникальных способностей и защитники целой страны объединяются перед лицом могущественного противника – Доктора Дума. Масштабное противостояние и грандиозная битва становятся началом события, способного изменить судьбу всей вселенной.

Дюна: Часть третья (2026)

18 декабря

После восхождения на императорский престол новый правитель сталкивается с последствиями своего стремительного пути к власти. Галактику охватывает священная война, а дворцовые интриги и политические заговоры угрожают хрупкому равновесию. Главная опасность скрыта не только в армии противников, но и в будущем, которое открывается герою через загадочные видения.

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