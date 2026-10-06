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"Недопустим самостоятельный прием лекарств и БАД": Минздрав предупредил казахстанцев

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 11:18 Фото: pexels
Сегодня, 6 октября 2026 года, в Министерстве здравоохранения (МЗ) Казахстана рассказали, как защититься от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили о необходимости соблюдать простые профилактические меры, которые помогают снизить риск заражения и распространения сезонных респираторных инфекций.

"Одна из основных мер профилактики гриппа – вакцинация. Сделать прививку рекомендуется до начала активного сезонного подъема заболеваемости. Оптимальным периодом считается сентябрь-октябрь: организму необходимо время для формирования иммунного ответа".Пресс-служба МЗ РК

В ведомстве отметили, что в сезон ОРВИ важно чаще мыть руки, особенно после посещения общественных мест, регулярно проветривать помещения и очищать поверхности и предметы, которыми часто пользуются.

Также гражданам рекомендуется соблюдать режим сна и отдыха. Взрослым желательно спать 7-8 часов в сутки. Полезно сохранять умеренную физическую активность, ежедневно гулять на свежем воздухе около 30 минут.

Вместе с тем рацион должен быть разнообразным и включать овощи, фрукты, зелень, мясо, рыбу, яйца и бобовые. Еду с высоким содержанием сахара, а также жирную и жареную пищу рекомендуется ограничивать.

"Министерство также обращает внимание граждан на недопустимость самостоятельного приема лекарственных препаратов и биологически активных добавок (БАД) в целях профилактики гриппа и ОРВИ. БАД не являются лекарственными средствами и не заменяют вакцинацию, полноценное питание или медицинскую помощь. Перед применением любых лекарственных средств, витаминов и других добавок рекомендуется проконсультироваться с медицинским специалистом".Пресс-служба МЗ РК

При появлении симптомов ОРВИ казахстанцам рекомендуется по возможности сократить контакты с окружающими, соблюдать гигиену рук и респираторный этикет. А при высокой температуре, ухудшении состояния или выраженных симптомах, как подчеркнули в Минздраве, необходимо обратиться за медицинской помощью.

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О том, кому в Казахстане бесплатно сделают прививку от гриппа и где ее можно получить, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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