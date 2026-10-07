Что посмотреть: восемь фильмов о древних тайнах, которые не дают покоя

Древние города, исчезнувшие народы, странные артефакты – такие перспективы всегда будоражат бесстрашных путешественников в кинокартинах, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку из фильмов, в которых героям приходится отправляться в джунгли, пустыни, заброшенные храмы и подземелья, где прошлое оказывается гораздо опаснее, чем можно представить.

Tomb Raider: Лара Крофт (2018)

После исчезновения отца Лара Крофт узнает, что он занимался поисками загадочной гробницы на одном из японских островов. Девушка отправляется туда сама и довольно быстро понимает, что речь идет не об обычных археологических раскопках. Внутри древнего комплекса скрывается тайна, которую разные люди пытаются использовать в своих целях.

Конг: Остров черепа (2017)

В 1973 году экспедиция отправляется на неизвестный остров в Тихом океане, который долгое время оставался практически неисследованным. Ученые и военные рассчитывают сделать важные открытия, но вместо спокойной экспедиции получают борьбу за выживание. На острове сохранился совершенно особый мир, отрезанный от остальной планеты.

Затерянный город Z (2016)

В начале XX века британский исследователь Перси Фосетт отправляется в Амазонию, где получает сведения о неизвестном древнем городе. В Европе многие считают подобные рассказы выдумкой, но Фосетт постепенно убеждается, что в джунглях действительно могли существовать крупные поселения, о которых западному миру ничего не известно.

Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа (2008)

Действие происходит в 1957 году, когда холодная война уже идет полным ходом, а за древним артефактом начинают охотиться советские агенты. Поиски приводят Джонса в Перу. Здесь есть древние руины, исчезнувшая цивилизация, тайные знания и тот самый вопрос, который постоянно возникает в подобных историях: кто вообще создал все эти предметы и зачем?

Анчартед: На картах не значится (2022)

Натан Дрейк оказывается втянут в поиски огромного клада, который связан с экспедицией Фернана Магеллана. Вместе с опытным искателем сокровищ Виктором Салливаном он пытается найти подсказки, спрятанные в старых картах и исторических реликвиях. След приводит героев к заброшенным сооружениям, тайным проходам и местам, где сокровища прятали задолго до их рождения. Разумеется, у Дрейка появляются конкуренты.

Библиотекарь: В поисках копья судьбы (ТВ, 2004)

Флинн Карсен всю жизнь занимается древними книгами и артефактами, поэтому получает работу, о которой обычный библиотекарь может только мечтать. Он становится хранителем огромной коллекции древних реликвий, спрятанной от посторонних глаз. Но долго спокойно изучать экспонаты ему не дают. Когда исчезает одна из частей легендарного Копья Судьбы, Флинн отправляется на ее поиски и оказывается втянут в опасную гонку за древним артефактом.

Принц Персии: Пески времени (2010)

Дастан получает в руки кинжал, который связан с Песками времени и способен буквально повернуть события вспять. Сам артефакт оказывается частью древней тайны, из-за которой начинается борьба за власть. Герой вместе с принцессой Таминой пытается понять, кому можно доверять и как остановить человека, решившего использовать необычную силу в своих интересах.

Сокровище нации (2004)

Бенджамин Франклин Гейтс с детства пытается разгадать тайну легендарного сокровища, которое, согласно старой легенде, связано с отцами-основателями США. Следы спрятаны прямо в истории страны – на старых документах, памятниках и символах, которые большинство людей просто не замечает. Когда Бен узнает, что следующая подсказка находится на Декларации независимости, поиски превращаются в настоящую гонку.

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