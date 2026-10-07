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Не закрывайте батареи шторами и не сливайте воду: важное предупреждение акимата Алматы к 9 октября

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 14:11 Фото: Zakon.kz
В Алматы отопительный сезон планируется начать совсем скоро, 9 октября 2026 года. В городском Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции за несколько дней решили напомнить жителям, куда нужно обращаться в случае отсутствия отопления, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, при отсутствии отопления, протечках или неисправностях жители смогут обратиться на горячую линию 109, в Единый диспетчерский центр по номеру 225-14-31, а также в органы управления многоквартирными жилыми домами.

"Подключение объектов к теплоснабжению будет осуществляться поэтапно. В первую очередь тепло будет подано в социально значимые объекты – учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты, а также другие объекты, имеющие особое значение для населения. После этого подключение к теплоснабжению будет осуществляться в многоквартирных жилых домах и иных объектах", – отметили в управлении.

Кроме того, жителям рекомендуют заранее проверить исправность радиаторов и запорной арматуры в квартирах.

Самовольное вмешательство в систему отопления, в том числе снятие радиаторов или слив воды, может привести к аварийным ситуациям, нарушению работы системы и отключению отопления на стояках.

Конечно же, не следует закрывать доступ к радиаторам и стоякам отопления или завешивать их плотными шторами, поскольку это снижает теплоотдачу.

В первые дни после подачи теплоносителя необходимо соблюдать осторожность: радиаторы могут нагреваться до высокой температуры. Особое внимание следует уделить безопасности детей и домашних животных.

"Помимо горячей линии 109 и Единого диспетчерского центра, обращения можно направлять через официальные страницы управления в социальных сетях, Open Almaty и e-Otinish".Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы

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, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 14:11
Названа дата начала отопительного сезона в Алматы

Ранее алматинцам рассказали, что делать в случае, когда отопление дали, но батареи не греют.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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