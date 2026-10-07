Астрологи назвали три знака зодиака, чьи проблемы закончатся в этот четверг

Тяжелая жизненная полоса наконец подходит к концу для представителей трех знаков зодиака 8 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, директная Черная Луна (Лилит) принесет с собой мощный прилив энергии и бунтарский дух, который заставит людей взять судьбу в свои руки. В этот четверг многие окончательно откажутся играть роль жертвы и поставят точку в затянувшихся неприятностях.

Скорпион

Для представителей этого знака наступит главный переломный момент. Астрологический транзит подарит Скорпионам решительность и силы, чтобы дать жесткий отпор давнему давлению. Они поймут, что способны сами прекратить черную полосу, если перестанут уступать и поверят в собственную значимость.

Козерог

Родившиеся под этим созвездием 8 октября осознают, что у них больше нет сил и времени на бессмысленные хлопоты и пустые проблемы. Директная Лилит даст Козерогам импульс встать и двигаться дальше, ведь единственное, что удерживало их на месте – это собственные сомнения. В будущем этот опыт поможет им расправляться с неурядицами за считанные минуты.

Водолей

Для представителей этого знака день станет точкой кипения, когда они осознанно откажутся от любых трудностей, пытающихся утянуть их на дно. Водолеи вспомнят, что сами творят свою судьбу, и не обязаны принимать негативные обстоятельства. 8 октября удача окажется на их стороне, позволив окончательно оставить все проблемы в прошлом.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи назвали пять знаков зодиака, которых ждет небывалый взлет с 5 по 11 октября.