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Тянетесь к телефону без причины? Врач подсказала, как победить современный недуг

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 10:03 Фото: pexels
Цифровой стресс возникает, когда человек постоянно находится на связи: получает сообщения и уведомления, быстро переключается между задачами, проверяет социальные сети и чувствует, что должен всегда быть доступен, сообщает Zakon.kz.

Однако постоянная цифровая нагрузка, с которой в современном мире сталкивается практически каждый из-за работы или учебы, может приводить к ощущению перегруженности и мешать нормально отдыхать.

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Джамиля Юсупова в разговоре с изданием "АиФ" рассказывает, что обычно цифровой стресс проявляется в виде раздражительности, тревоги, снижения настроения и проблем с концентрацией.

Человек может постоянно отвлекаться, забывать привычные вещи, испытывать головные боли и напряжение глаз. Еще один распространенный признак – автоматическая проверка телефона, даже когда в этом нет необходимости.

Отдельный фактор – страх что-то пропустить. Например, человек постоянно проверяет сообщения, следит за реакциями на свои публикации или переживает, что пропустит важную новость.

Примечательно, что при этом цифровой стресс не считается отдельным диагнозом. Однако если такое состояние становится постоянным, оно может быть связано с эмоциональным истощением, тревогой, снижением настроения и проблемным использованием смартфона или социальных сетей.

Как справиться с цифровым стрессом

Полностью отказываться от технологий необязательно, да и не получится. Важно вернуть контроль над их использованием.

"Для этого можно отключить ненужные уведомления, выделить определенное время для сообщений и социальных сетей, не пользоваться телефоном перед сном и делать в течение дня небольшие перерывы без экрана". Джамиля Юсупова

Если тревожность, раздражительность, проблемы со сном или концентрацией сохраняются несколько недель и начинают мешать работе и обычной жизни, стоит обратиться к специалисту. Врач поможет определить причину таких симптомов и подобрать необходимую помощь.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Немного ранее мы затрагивали тему еды. К примеру, яйца на завтрак – не для всех. О том, кому стоит быть осторожнее с этим продуктом, можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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