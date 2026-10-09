7 неочевидных привычек, которые прибавляют возраст

"Хочу выглядеть моложе" – с таким запросом люди нередко обращаются к психологам. Однако психологи отмечают, что за желанием выглядеть моложе нередко стоят причины, не связанные напрямую с внешностью, сообщает Zakon.kz.

На восприятие возраста могут влиять образ жизни, привычки и внутреннее состояние человека. В этом уверена психолог Анна Сухова. В разговоре с изданием "АиФ" специалист перечислила их достаточно подробно.

Хроническая усталость, которую не признают

Тусклый взгляд, серый цвет кожи, замедленные реакции. Окружающие читают это как возраст, хотя это моральное истощение. Отдых невозможно подделать косметикой, и именно поэтому восстановление является самым важным пунктом.

Привычка хмуриться

Человек не замечает, как сводит брови, думая о делах и проблемах. Мышцы лица напряжены постоянно, со временем это формирует заломы и тяжелое выражение. Окружающие видят недовольство жизнью, а это всего лишь привычка.

Сутулость и зажатые плечи

Все знают, но забывают, что осанка выдает возраст быстрее, чем что-либо: плечи подняты к ушам, шея уходит вперед.

Одежда по привычке, а не по себе

Многие носят то, что носили десять лет назад. Или, наоборот, выбирают вещи старше своего возраста: строгие, темные, бесформенные. Одежда должна отражать человека сегодняшнего. Привычка одеваться неосознанно старит.

Отказ от нового

Человек перестал учиться и пробовать. Новые технологии раздражают, новые темы утомляют. Это читается мгновенно. Молодость – это не только тело, но и интерес к жизни.

Жалобы как фон

Жалобы на погоду, на здоровье, на детей. Не потому что плохо, а потому что так привыкли общаться. Окружающие видят вечно уставшего человека. Речь постепенно закрепляет тот образ, который человек в итоге начинает излучать.

Сравнение с молодыми

Постоянное сравнение себя с теми, кто младше. Взгляд на их достижения и энергию. Ощущение, что проигрываешь. Это старит изнутри. Молодость – это внутреннее состояние, а не соревнования и гонки. Каждый возраст имеет собственные ресурсы, которые не измеряются чужими достижениями.

В заключительной части психолог настоятельно советует начать со сна, это база.

"Никакой уход не заменит восстановления. Затем следует заняться телом: осанка, дыхание, расслабление лица. Эти простые вещи меняют восприятие очень быстро. Следующий этап – пересмотр гардероба: не по возрасту, а по себе. Убрать вещи, в которых человек чувствует себя невидимым, добавить то, что отражает его сегодня. И главное – вернуть себе интересы, найдите дело, которое вас зажигает и вызывает в вас интерес. Молодость живет там, где есть любопытство. К сожалению, привычки, которые старят, часто связаны с внутренним запретом на удовольствие". Анна Сухова

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