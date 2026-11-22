Популярные процедуры очищения организма нередко проводят ради улучшения здоровья и омоложения. Однако результат таких методов может оказаться совсем не таким, как ожидается, сообщает Zakon.kz.

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов предупредил, что агрессивные чистки кишечника способны негативно влиять на микробиом – сообщество бактерий, вирусов, грибов и других микроорганизмов, населяющих желудочно-кишечный тракт, пишет "Доктор Питер".

По словам специалиста, подобные процедуры могут снижать разнообразие полезных бактерий, увеличивать долю патогенных микроорганизмов и ухудшать способность микробиома к восстановлению.

Врач утверждает, что после нескольких чисток состояние микробиома может напоминать микробиом человека на 20-30 лет старше.

Об опасности подобных процедур предупреждают и другие врачи. Хирург Филипп Пирсон отмечал, что научных доказательств пользы профилактических клизм без медицинских показаний нет.

Гастроэнтеролог Валерия Трапезникова также напоминала, что организм обладает собственной системой очищения, в которой участвуют печень, иммунная система и обменные процессы. Поэтому регулярные процедуры для выведения так называемых шлаков не нужны.

Ранее стоматолог назвала напиток, который может сильнее кофе влиять на цвет зубов.