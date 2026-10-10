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Советы

Можно ли ходить в баню при первых симптомах простуды

Можно ли ходить в баню при первых симптомах простуды, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 09:25 Фото: magnific.com
Терапевт Шота Каландия заявил о том, что посещение бани при простуде не помогает избавиться от инфекции и может ухудшить самочувствие из-за перегрева и потери жидкости, сообщает Zakon.kz.

В беседе с RT специалист отметил, что высокая температура в парной усиливает потоотделение, учащает пульс и повышает риск обезвоживания, головокружения и обморока. Особенно осторожными следует быть людям с заболеваниями сердца и сосудов.

"Пот сам по себе не выводит респираторные вирусы из организма. Его основная задача – участвовать в охлаждении тела", – пояснил врач.

При насморке, кашле и боли в горле терапевт рекомендует оставаться дома, чтобы не подвергать окружающих риску заражения. Вместо бани можно принять непродолжительный теплый душ, избегая перегрева.

Возвращаться в парную специалист советует после исчезновения острых симптомов и восстановления нормального самочувствия.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач назвал простые продукты, которые улучшают работу мозга.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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