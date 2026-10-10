Что лучше исключить из рациона во время вирусных заболеваний

Врач Ольга Шуппо заявила, что во время вирусных заболеваний стоит уделить внимание питанию и ограничить избыток сладостей, жирной, копченой пищи и алкоголя, сообщает Zakon.kz.

В беседе с RT она отметила, что рацион влияет на обмен веществ, а избыток простых углеводов может негативно сказываться на здоровье. Она также рекомендовала умеренно употреблять молочные продукты и фрукты, содержащие сахар.

"В первую очередь при гриппе придется отказаться от вредных привычек – курения, злоупотребления алкоголем, стресса. Ограничения касаются даже привычной диеты, ведь около 70% иммунитета зависит от микробиоты кишечника", – отметила врач.

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