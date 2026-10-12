Как пройти верификацию IMEI в Казахстане: упрощенная инструкция
Фото: pexels
В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 12 октября 2026 года, напомнили жителям Казахстана о том, что подать заявку на верификацию IMEI можно через мобильное приложение eGov Mobile и портал portal.imei.gov.kz, сообщает Zakon.kz.
Специалисты подчеркивают: теперь не нужно самостоятельно получать дополнительные документы на других ресурсах. Необходимые сведения, в том числе о пересечении государственной границы, поступают автоматически благодаря интеграции государственных систем.
IMEI (International Mobile Equipment Identity) – это уникальный 15-значный международный идентификатор мобильного оборудования, который присваивается каждому телефону, планшету, модему или другому устройству с поддержкой SIM-карты на заводе.
Как подать заявку через eGov Mobile:
- авторизуйтесь в приложении;
- в разделе "Популярные услуги" выберите "Заявка на верификацию IMEI";
- подтвердите согласие на сбор и обработку персональных данных;
- пройдите биометрическую идентификацию через eGov (Digital ID);
- ознакомьтесь с условиями использования системы и выберите нужные варианты заявки.
Для подтверждения личности предусмотрена видеоидентификация.
Подробную инструкцию смотрите в видео, опубликованном ниже.
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