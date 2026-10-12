Как пройти верификацию IMEI в Казахстане: упрощенная инструкция

В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 12 октября 2026 года, напомнили жителям Казахстана о том, что подать заявку на верификацию IMEI можно через мобильное приложение eGov Mobile и портал portal.imei.gov.kz, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают: теперь не нужно самостоятельно получать дополнительные документы на других ресурсах. Необходимые сведения, в том числе о пересечении государственной границы, поступают автоматически благодаря интеграции государственных систем.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) – это уникальный 15-значный международный идентификатор мобильного оборудования, который присваивается каждому телефону, планшету, модему или другому устройству с поддержкой SIM-карты на заводе.

Как подать заявку через eGov Mobile:

авторизуйтесь в приложении;

в разделе "Популярные услуги" выберите "Заявка на верификацию IMEI";

подтвердите согласие на сбор и обработку персональных данных;

пройдите биометрическую идентификацию через eGov (Digital ID);

ознакомьтесь с условиями использования системы и выберите нужные варианты заявки.

Для подтверждения личности предусмотрена видеоидентификация.

Подробную инструкцию смотрите в видео, опубликованном ниже.

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