Сочная курица "по-французски": рецепт, который вернет вкус жизни
Фото: magnific
Если вы желаете вкусно приготовить куриное филе, предлагаем запечь его под нежной "шапочкой". Аппетитная курица по-французски готовится просто и получается очень вкусно, сообщает Zakon.kz.
Такое мясо можно запекать хоть каждый день. Рецепт хорош тем, что его можно менять, добавляя или убирая некоторые продукты.
Ингредиенты:
- пятьсот граммов куриного филе;
- одна луковица;
- два крупных помидора;
- три столовых ложки майонеза;
- двести граммов сыра;
- сто пятьдесят граммов шампиньонов (по желанию);
- соль, перец и приправа для курицы.
Процесс приготовления:
- Духовку поставьте разогреваться до 200°.
- Чтобы куриное филе в духовке было ароматным и вкусным, вы можете заранее замариновать его за час до приготовления, например, в соевом соусе. Однако это не обязательно.
- Мясо нарежьте тонкими ломтиками и отбейте молотком с двух сторон. Удобно делать это, накрыв филе пакетом.
- Посолите и приправьте курицу по вкусу.
- Лук и помидор нарежьте тонкими кольцами, а сыр натрите в отдельную миску.
- Грибы промойте и нарежьте пластинками.
- Форму для выпекания слегка смажьте маслом.
- Разложите отбитое филе в один слой.
- По нему распределите майонез.
- Затем выложите кружочки лука, пластинки грибов, помидоры и тертый сыр.
- Емкость дополнительно можно накрыть фольгой.
- Запекайте куриное филе в духовке с сыром и помидорами около 30-40 минут при 200°.
- Перед подачей украсьте рубленой зеленью.
Аналогичным образом готовится курица по-французски с картошкой. Однако филе запекается быстрее овоща. Поэтому клубни сначала надо отварить до полуготовности, нарезать кружочками и уложить на мясо. Далее рецепт повторяется.
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