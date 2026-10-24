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Сочная курица "по-французски": рецепт, который вернет вкус жизни

Курица, сыр, посуда, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 03:30 Фото: magnific
Если вы желаете вкусно приготовить куриное филе, предлагаем запечь его под нежной "шапочкой". Аппетитная курица по-французски готовится просто и получается очень вкусно, сообщает Zakon.kz.

Такое мясо можно запекать хоть каждый день. Рецепт хорош тем, что его можно менять, добавляя или убирая некоторые продукты.

Ингредиенты:

  • пятьсот граммов куриного филе;
  • одна луковица;
  • два крупных помидора;
  • три столовых ложки майонеза;
  • двести граммов сыра;
  • сто пятьдесят граммов шампиньонов (по желанию);
  • соль, перец и приправа для курицы.

Процесс приготовления:

  • Духовку поставьте разогреваться до 200°.
  • Чтобы куриное филе в духовке было ароматным и вкусным, вы можете заранее замариновать его за час до приготовления, например, в соевом соусе. Однако это не обязательно.
  • Мясо нарежьте тонкими ломтиками и отбейте молотком с двух сторон. Удобно делать это, накрыв филе пакетом.
  • Посолите и приправьте курицу по вкусу.
  • Лук и помидор нарежьте тонкими кольцами, а сыр натрите в отдельную миску.
  • Грибы промойте и нарежьте пластинками.
  • Форму для выпекания слегка смажьте маслом.
  • Разложите отбитое филе в один слой.
  • По нему распределите майонез.
  • Затем выложите кружочки лука, пластинки грибов, помидоры и тертый сыр.
  • Емкость дополнительно можно накрыть фольгой.
  • Запекайте куриное филе в духовке с сыром и помидорами около 30-40 минут при 200°.
  • Перед подачей украсьте рубленой зеленью.

Аналогичным образом готовится курица по-французски с картошкой. Однако филе запекается быстрее овоща. Поэтому клубни сначала надо отварить до полуготовности, нарезать кружочками и уложить на мясо. Далее рецепт повторяется.

Ранее мы предлагали вам альтернативу бутербродам: рецепт восхитительных конвертиков с ветчиной и сыром за 15 минут.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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