Сочная курица "по-французски": рецепт, который вернет вкус жизни

Если вы желаете вкусно приготовить куриное филе, предлагаем запечь его под нежной "шапочкой". Аппетитная курица по-французски готовится просто и получается очень вкусно, сообщает Zakon.kz.

Такое мясо можно запекать хоть каждый день. Рецепт хорош тем, что его можно менять, добавляя или убирая некоторые продукты.

Ингредиенты:

пятьсот граммов куриного филе;

одна луковица;

два крупных помидора;

три столовых ложки майонеза;

двести граммов сыра;

сто пятьдесят граммов шампиньонов (по желанию);

соль, перец и приправа для курицы.

Процесс приготовления:

Духовку поставьте разогреваться до 200°.

разогреваться до 200°. Чтобы куриное филе в духовке было ароматным и вкусным, вы можете заранее замариновать его за час до приготовления, например, в соевом соусе. Однако это не обязательно.

его за час до приготовления, например, в соевом соусе. Однако это не обязательно. Мясо нарежьте тонкими ломтиками и отбейте молотком с двух сторон. Удобно делать это, накрыв филе пакетом.

тонкими ломтиками и отбейте молотком с двух сторон. Удобно делать это, накрыв филе пакетом. Посолите и приправьте курицу по вкусу.

и приправьте курицу по вкусу. Лук и помидор нарежьте тонкими кольцами, а сыр натрите в отдельную миску.

тонкими кольцами, а сыр натрите в отдельную миску. Грибы промойте и нарежьте пластинками.

и нарежьте пластинками. Форму для выпекания слегка смажьте маслом.

маслом. Разложите отбитое филе в один слой.

отбитое филе в один слой. По нему распределите майонез.

майонез. Затем выложите кружочки лука, пластинки грибов, помидоры и тертый сыр.

кружочки лука, пластинки грибов, помидоры и тертый сыр. Емкость дополнительно можно накрыть фольгой.

фольгой. Запекайте куриное филе в духовке с сыром и помидорами около 30-40 минут при 200°.

куриное филе в духовке с сыром и помидорами около 30-40 минут при 200°. Перед подачей украсьте рубленой зеленью.

Аналогичным образом готовится курица по-французски с картошкой . Однако филе запекается быстрее овоща. Поэтому клубни сначала надо отварить до полуготовности, нарезать кружочками и уложить на мясо. Далее рецепт повторяется.

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