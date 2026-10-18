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Не мясо и не рыба: ученые назвали лучший источник белка

Не мясо и не рыба: ученые назвали лучший источник белка, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 01:50 Фото: magnific.com
Тофу возглавил рейтинг из 20 продуктов, содержащих белок, опередив говядину, рыбу и яйца. Согласно исследованию, соевый продукт набрал 36 баллов из 40 возможных по системе оценки, учитывающей пользу для здоровья, доступность и воздействие на окружающую среду, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, рейтинг BPI Score разработал исследователь Кембриджского университета Крис Макдональд совместно с Better Protein Institute. В оценке учитывались содержание натрия, насыщенных жиров и холестерина, наличие всех девяти незаменимых аминокислот, стоимость и доступность продуктов. Также исследователи сравнивали выбросы парниковых газов, использование земельных и водных ресурсов и загрязнение воды.

Помимо тофу, согласно исследованию, в первую четверку вошли фасоль, семена чиа и киноа. Среди продуктов с наиболее низкими оценками оказались моцарелла, баранина, говядина и сыр чеддер. По расчетам авторов исследования, производство 100 гр. белка из тофу сопровождается выбросами около 0,61 кг парниковых газов, тогда как для аналогичного количества белка из говядины этот показатель достигает 64,19 кг. Для выращивания и производства тофу также требуется значительно меньше земли.

Между тем эксперты советуют, что рейтинг не следует воспринимать как универсальную рекомендацию по питанию. Это первоначальная система оценки, основанная на данных британского рынка, а сравнение проводилось по количеству продукта, необходимому для получения 100 гр. белка, а не по одинаковым порциям.

Отмечается, что при выборе источника белка важно учитывать его количество в порции и индивидуальные потребности организма. Например, около 85 гр. приготовленной куриной грудки содержат примерно 26 гр. белка, тогда как половина чашки твердого тофу – около 10-15 гр., а две столовые ложки семян чиа – всего 4-5 гр. При этом тофу содержит все девять незаменимых аминокислот, как и продукты животного происхождения. Специалисты советуют ориентироваться не только на рейтинги, но и на переносимость продуктов, доступность и сбалансированность рациона.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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