Врач предупредила об опасности беготни по лужам для детей
Фото: magnific.com
Педиатр Эльвира Зиганшина заявила о том, что длительные прогулки по лужам в дождливую погоду могут привести к переохлаждению ребенка и ослаблению защитных функций организма, сообщает Zakon.kz.
Она рассказала РИАМО, что на фоне переохлаждения организм может стать более уязвимым к инфекциям. Среди возможных последствий – ринит, фарингит, отит, а также инфекции мочевыводящих путей.
После прогулки ребенка необходимо переодеть в сухую теплую одежду и предложить теплый напиток. Если у него поднялась температура, появились мышечные боли или болезненное мочеиспускание, стоит обратиться к врачу.
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Ранее сообщалось, что диетолог предупредила о смертельной опасности соли, но призвала не отказываться от нее.
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