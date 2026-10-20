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Врач предупредила об опасности беготни по лужам для детей

Врач предупредила об опасности беготни по лужам для детей, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 19:14 Фото: magnific.com
Педиатр Эльвира Зиганшина заявила о том, что длительные прогулки по лужам в дождливую погоду могут привести к переохлаждению ребенка и ослаблению защитных функций организма, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала РИАМО, что на фоне переохлаждения организм может стать более уязвимым к инфекциям. Среди возможных последствий – ринит, фарингит, отит, а также инфекции мочевыводящих путей.

После прогулки ребенка необходимо переодеть в сухую теплую одежду и предложить теплый напиток. Если у него поднялась температура, появились мышечные боли или болезненное мочеиспускание, стоит обратиться к врачу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что диетолог предупредила о смертельной опасности соли, но призвала не отказываться от нее.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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