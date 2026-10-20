Врач предупредила об опасности беготни по лужам для детей

Педиатр Эльвира Зиганшина заявила о том, что длительные прогулки по лужам в дождливую погоду могут привести к переохлаждению ребенка и ослаблению защитных функций организма, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала РИАМО, что на фоне переохлаждения организм может стать более уязвимым к инфекциям. Среди возможных последствий – ринит, фарингит, отит, а также инфекции мочевыводящих путей.

После прогулки ребенка необходимо переодеть в сухую теплую одежду и предложить теплый напиток. Если у него поднялась температура, появились мышечные боли или болезненное мочеиспускание, стоит обратиться к врачу.

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