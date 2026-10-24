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Советы

Почему некоторые люди не могут спокойно болеть и отдыхать

человек, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 09:22 Фото: magnific
Болезнь нередко сопровождается не только физическим недомоганием, но и чувством вины. Человек может переживать из-за отмененных планов, необходимости просить о помощи или невозможности работать. Специалист объяснила, откуда берутся такие эмоции, сообщает Zakon.kz.

Люди могут чувствовать себя виноватыми во время болезни из-за установок, сформировавшихся еще в детстве. Об этом рассказала лицензированный социальный работник и психотерапевт Хилари Джейкобс Хендел на портале Psychology Today.

По словам специалиста, чувство вины часто возникает, когда человек вынужден отказаться от привычных обязанностей, зависеть от окружающих или просить о помощи. При этом сама болезнь не является сознательным выбором, а значит, объективных оснований винить себя за нее нет.

Почему возникает чувство вины

Хендел объясняет, что отношение к собственной уязвимости во многом формируется в детстве. Если родители раздражались, критиковали ребенка или отстранялись, когда он нуждался в заботе, у него могло закрепиться убеждение, что просить о помощи неправильно.

Подобные установки могут возникать и в благополучных семьях, где особенно ценятся самостоятельность, сила и продуктивность.

Во взрослом возрасте эти убеждения продолжают влиять на поведение. Заболевший человек может воспринимать вынужденный отдых как проявление слабости или лени, даже если понимает, что ему необходимо восстановление.

Как чувство вины скрывает другие эмоции

Для объяснения этого механизма психотерапевт предлагает использовать "Треугольник перемен" – инструмент, помогающий распознавать эмоции и понимать их влияние на поведение.

Согласно этому подходу, существуют базовые эмоции, среди которых страх, гнев, печаль, радость и отвращение. Они возникают естественным образом и помогают человеку понимать собственные потребности.

Однако некоторые переживания могут подавляться чувством вины, стыдом или тревогой. Например, заболевший человек может испытывать грусть из-за сорванных планов, злость на обстоятельства или страх за свое здоровье. Вместо того чтобы признать эти чувства, он начинает обвинять себя в том, что подвел окружающих.

В качестве примера Хендел приводит женщину, заболевшую гриппом незадолго до свадьбы сестры. Несмотря на плохое самочувствие, она неоднократно извинялась перед родственниками и даже собиралась прийти на торжество. При этом ее чувство вины скрывало вполне естественные переживания – разочарование, страх и злость.

Как научиться относиться к себе с пониманием

По мнению специалиста, важно не воспринимать чувство вины как доказательство собственной неправоты. Вместо этого стоит попытаться разобраться, какие переживания за ним скрываются.

Осознание и принятие собственных эмоций помогает снизить внутреннее напряжение и сформировать более бережное отношение к себе.

Хендел подчеркивает, что человек не выбирает болезнь, а потребность в отдыхе и поддержке не делает его слабым или ленивым. Умение признавать собственную уязвимость может помочь пережить болезнь без дополнительного эмоционального давления.

Ранее психолог Сергей Ланг рассказал, что вирусы и бактерии могут стать причиной серьезного изменения психического состояния человека.

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Айсулу Омарова
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