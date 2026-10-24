Раскрыта секретная формула идеального утреннего приема пищи

Привычный завтрак можно сделать более полезным и сбалансированным при использовании принципа ливанского утреннего приема пищи. Об этом заявил ливанский диетолог Батуль Тормос, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, ливанское утро редко ограничивается одним блюдом.

На столе в обязательном порядке присутствуют овощи, оливки, лабне (кисломолочный продукт из процеженного йогурта), хумус, пряная смесь трав с кунжутом – заатар, хлеб и оливковое масло.

"Идея не в том, чтобы заменить привычную кухню человека ливанской, а в том, чтобы использовать принципы средиземноморского питания: больше овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов, орехов, семян и оливкового масла и меньше переработанного мяса, сахара и продуктов глубокой промышленной переработки", – сказала Тормос.

По словам специалиста, привычный, к примеру, россиянину завтрак можно дополнить хумусом или лабне, свежими овощами и небольшим количеством оливкового масла, сохранив при этом привычные продукты.

"Традиционный ливанский завтрак очень легко адаптировать для россиянина или любого человека, который хочет улучшить питание, не меняя полностью своих привычек", – подчеркнула собеседница агентства.

Секрет традиционного ливанского завтрака, по словам Тормос, не в одном волшебном продукте, а в том, как он сочетает целый перечень продуктов в простых, сытных и питательных блюдах.

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