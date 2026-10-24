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Советы

Венера переходит в Весы – кого из знаков зодиака ждут перемены в любви и жизни

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 20:37 Фото: magnific
Ретроградная Венера переходит в знак Весов, знаменуя завершение самого сложного этапа осени и давая старт позитивным переменам для всех знаков зодиака. Чего ждать от этого события 25 октября 2026 года, рассказали астрологи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал YourTango, воскресенье станет днем, когда самая сложная часть периода ретроградной Венеры наконец останется позади.

Хотя технически ретроградность продлится до 13 ноября, неприятных сюрпризов больше не предвидится. Ситуация налаживается, и все знаки зодиака могут рассчитывать на позитивные перемены.

Овен

Кто-то попытается бросить вызов вашей независимости. Не воспринимайте это как личную атаку – этот человек искренне хочет помочь вам. Опыт последних недель научил вас принимать поддержку, и вы об этом не пожалеете.

Телец

Возвращение Венеры в знак Весов избавляет вас от воскресной тревожности. Ваша планета-покровитель наконец оставила позади Скорпиона, а это значит, что вредные коллеги больше не будут портить вам жизнь. Вы можете спокойно вернуться к любимой рутине.

Близнецы

В вашу жизнь неожиданно вернется человек, с которым, как вы думали, остались незавершенные дела. Самое главное – вас это абсолютно не потревожит. Это отличный показатель того, как сильно вы выросли.

Рак

Воскресенье будет наполнено ностальгией, но на этот раз она ощущается иначе. Вместо боли от утраченного прошлого вы почувствуете глубокую благодарность. Это идеальный день, чтобы вспомнить свое детское хобби.

Лев

Кто-то будет искренне впечатлен вашим умением слушать, а не только говорить. Благодаря тому, что Венера вернулась в Весы, людям станет намного проще открываться вам без лишних усилий с вашей стороны.

Дева

Ваш внутренний критик сегодня на удивление молчалив и даже благосклонен. Ретроградный период помог вам осознать собственную ценность, и теперь это начинает приносить свои плоды.

Весы

Нахождение Венеры в вашем знаке может вызвать легкие сомнения в себе. Не паникуйте: это отличная возможность четко понять, чего вы больше не хотите в своей жизни. Воздержитесь от резких перемен до середины ноября.

Скорпион

Венера покидает ваш знак, принося долгожданное облегчение. Вы наконец перестали идеализировать чужой потенциал и готовы попрощаться со всем, что тянуло вас назад.

Стрелец

Кто-то попытается отпустить в ваш адрес двусмысленный комплимент. Раньше вы бы обязательно ответили на провокацию, но теперь вы мудрее и понимаете, что некоторые вещи просто не стоят вашего внимания.

Козерог

Если вы в последнее время сомневались в своем профессионализме, воскресенье рассеет все сомнения. Вы получите заслуженное признание и похвалу, а ваша любовь к упорному труду наконец окупится.

Водолей

Небольшие планы на воскресенье могут сорваться, но не спешите расстраиваться. Из-за одновременного влияния ретроградного Меркурия вы в итоге окажетесь в месте, которое любите еще больше.

Рыбы

Возможны небольшие задержки с выплатами или деньгами. Не переживайте: это временные трудности, которые научат вас грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами и проявить стойкость.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что у трех знаков зодиака завершится тяжелый период.

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Канат Болысбек
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