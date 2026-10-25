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Советы

Есть или не есть: эксперты объяснили, как правильно питаться перед тренировкой

прием пищи, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 09:35 Фото: magnific
Питание играет важную роль в эффективности тренировок независимо от того, хочет человек похудеть или набрать мышечную массу. Однако значение имеет не только состав рациона, но и время приема пищи, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта в области фитнеса Анастасии Гуляниной, перед силовыми и высокоинтенсивными тренировками организму необходимы белки и углеводы. Они обеспечивают мышцы энергией и аминокислотами, помогая поддерживать силу и выносливость.

При этом тренироваться сразу после плотного приема пищи не рекомендуется. Это может вызвать тяжесть в желудке, дискомфорт и снижение концентрации. Оптимальный вариант – поесть за 1-3 часа до занятия, а если времени осталось мало, ограничиться легким перекусом за 30-60 минут, пишет "Доктор Питер".

Для перекуса подойдут банан, натуральный йогурт, протеиновый батончик или небольшой фруктовый смузи с белком. Перед полноценной силовой тренировкой можно съесть гречку, овсянку или цельнозерновой хлеб в сочетании с нежирным мясом, рыбой либо яйцами.

Фитнес-эксперт Александр Сидоров предупреждает, что интенсивные тренировки натощак могут сопровождаться слабостью, головокружением и снижением работоспособности. Особенно осторожными следует быть людям с нарушениями регуляции уровня сахара в крови.

При этом распространенное мнение, что занятия на голодный желудок помогают быстрее похудеть, не совсем верно. Хотя во время такой тренировки организм может использовать больше жира в качестве топлива, это не означает более значительного снижения веса в долгосрочной перспективе.

Для похудения главным условием остается дефицит калорий – организм должен расходовать больше энергии, чем получает с пищей. Поэтому время приема пищи имеет меньшее значение, чем общая калорийность рациона и регулярность физических нагрузок.

Если цель – набор мышечной массы, необходимо получать достаточно белка и энергии в течение дня. Тренировки на сильном голоде могут ухудшать результаты, поскольку человеку становится сложнее поддерживать интенсивность нагрузки и работать с большими весами.

Нутрициолог Дарья Старокожева подчеркивает, что решающую роль в росте мышц играют общее количество калорий, достаточное потребление белка и систематические силовые тренировки, а не обязательный прием пищи непосредственно перед занятием.

После тренировки также не нужно специально голодать. Принимать пищу можно практически сразу, ориентируясь на аппетит и самочувствие. Для восстановления мышц полезно включать в рацион белковые продукты.

Что касается времени суток, принципиальной разницы между утренними и вечерними тренировками нет. Эксперты рекомендуют выбирать удобный режим, который позволяет заниматься регулярно, полноценно питаться и высыпаться.

Ранее эксперт рассказал о том, как оставаться в форме без спортзала в самые загруженные дни.

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Айсулу Омарова
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