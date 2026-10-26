Простое упражнение поможет избежать переедания: советы эксперта

Многие люди продолжают есть даже после насыщения, не замечая сигналов собственного организма. Эксперт по питанию Елена Милаева рассказала, как научиться вовремя останавливаться, чтобы избежать переедания, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, привычка есть перед телевизором, за телефоном или на бегу мешает распознавать чувство сытости. Сигналы о насыщении поступают в мозг постепенно, поэтому при быстром приеме пищи человек может съесть больше необходимого, пишет "Доктор Питер".

Чтобы избежать этого, Милаева рекомендует практиковать осознанное питание. Одно из упражнений называется "Один осознанный кусочек".

Перед едой эксперт советует сделать десятисекундную паузу и несколько медленных вдохов. Затем взять небольшой кусочек, рассмотреть его, почувствовать аромат и медленно прожевать, обращая внимание на вкус и текстуру. После этого следует отложить столовые приборы и прислушаться к ощущениям в теле.

Повторить упражнение достаточно с первыми пятью-семью кусочками. Это помогает замедлить прием пищи и лучше замечать признаки насыщения.

Специалист также рекомендует хотя бы раз в день есть без гаджетов, использовать тарелки меньшего размера и делать небольшие паузы между кусочками.

По словам Милаевой, о насыщении могут свидетельствовать снижение интереса к еде, изменение ее вкусового восприятия и естественное замедление темпа приема пищи.

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