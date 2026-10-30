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В Алматы придумали, как упростить поиск потерявшихся в горах: что изменится для туристов

Горы, гора, горная местность, горный туризм, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 12:15 Фото: Zakon.kz
В Алматы запустили онлайн-платформу Almaty Hike, которая позволяет любителям горных прогулок заранее регистрировать свои маршруты, сообщает Zakon.kz.

По словам специализированного природоохранного прокурора города Армана Нугирбекова, в настоящее время специалисты приступают к практической реализации данного проекта.

"Основная цель – знать количество туристов, отправляющихся в горы, обеспечивать их безопасность и следить за соблюдением ими необходимых мер предосторожности. В первую очередь сервис призван информировать туристов о правилах безопасности и погодных условиях. Также проект направлен на содействие работе спасательных служб Алматы, снижение риска пропажи туристов и оказание оперативной помощи в случае получения травм".Арман Нугирбеков

Кроме того, туристы могут заранее указать информацию о начале маршрута и оставить контактные данные.

Для этого необходимо перейти на сайт либо отсканировать QR-код, размещенный в автобусах и на остановках маршрутов, следующих в сторону горных районов и национальных парков.

"Регистрация занимает несколько минут: пользователю достаточно заполнить электронную форму, указав номер телефона и сведения о начале похода. После завершения маршрута важно повторно зайти на сайт и отметить возвращение, закрыв регистрацию", – подчеркнул Нугирбеков 30 октября 2026 года.

Как уточняют специалисты, в случае возникновения чрезвычайной ситуации эти сведения могут облегчить поиск туристов и помочь спасателям быстрее сориентироваться при проведении поисково-спасательных работ.

Всего с начала 2026 года в Алматы проведено более 430 поисково-спасательных работ в горной местности, спасено порядка 700 человек, в том числе 145 несовершеннолетних. При этом 123 человека получили травмы.

Ранее мы писали о том, что след пропавшего школьника, поехавшего из Конаева в Алматы за очками, привел в хижину на высоте 2500 метров.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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