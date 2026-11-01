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Что делать, если на кухне начался пожар: рекомендации МЧС

пожар на кухне, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 09:14 Фото: magnific
Пожар на кухне может начаться за считанные секунды и быстро распространиться по помещению. В МЧС Казахстана рассказали, как действовать при возгорании масла или электроприборов и каких ошибок следует избегать, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с начала 2026 года в жилом секторе Казахстана зарегистрировано 4 876 пожаров. Это на 12,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной причиной возгораний стали нарушения правил монтажа и эксплуатации электрооборудования – 50,6% случаев. Еще 18,4% пожаров связаны с нарушениями требований безопасности при использовании печного отопления, а 16% – с неосторожным обращением с огнем.

В МЧС предупредили, что одной из наиболее опасных ситуаций на кухне является возгорание масла. В таком случае категорически запрещено заливать огонь водой. Это может привести к выбросу горящего масла и быстрому распространению пламени.

Если это безопасно, необходимо выключить плиту и накрыть сковороду или кастрюлю крышкой, перекрыв доступ кислорода. При этом нельзя переносить горящую посуду или снимать крышку до полного остывания.

При возгорании электроприбора его следует отключить от сети, если это не представляет опасности. Тушить водой оборудование, находящееся под напряжением, запрещено.

Если огонь начинает распространяться или появляется сильное задымление, необходимо немедленно покинуть помещение, закрыть за собой дверь и предупредить окружающих. Пользоваться лифтом и возвращаться за вещами нельзя. О пожаре следует сообщить по номерам 101 или 112.

Для предотвращения пожаров спасатели рекомендуют не оставлять готовящуюся пищу без присмотра, держать легковоспламеняющиеся предметы подальше от плиты и регулярно проверять состояние электропроводки и бытовой техники.

Особое внимание необходимо уделять безопасности детей, ограничивая их доступ к плите и горячей посуде.

В МЧС подчеркнули, что при возникновении пожара главным приоритетом должно оставаться спасение жизни и здоровья людей, а не имущества.

Ранее в Турксибском районе Алматы произошел пожар в двухэтажном здании кафе.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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