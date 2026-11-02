Не только салфетки: что еще нельзя выбрасывать в унитаз, напомнили жителям Алматы

Влажные салфетки, пакеты, остатки еды и другой бытовой мусор нельзя выбрасывать в унитаз. Об этом сегодня, 2 ноября 2026 года, напомнили жителям Алматы в компании "Алматы Су", сообщает Zakon.kz.

Специалисты в очередной раз напомнили, подобные отходы засоряют канализационные сети, провоцируют аварии и затрудняют работу системы водоотведения.

В компании также подчеркнули, что за бесперебойной работой канализации стоит ежедневный труд специалистов, которые следят за ее чистотой и исправностью.

"Канализация – не мусорное ведро! Уважайте чужой труд. Не засоряйте канализацию", – обратились в организации с просьбой в организации.

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Ранее в пресс-службе ГКП "Алматы Су" напомнили, что с 1 октября 2026 года в городе действуют новые тарифы на воду, и посоветовали жителям проверить счетчики, чтобы избежать переплат.