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Три знака зодиака вступят в период финансового изобилия

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 21:24 Фото: pixabay
С 16 по 22 ноября 2026 года финансовая удача улыбнется представителям трех знаков зодиака. Переход Луны и движение астероидов помогут им пересмотреть отношение к деньгам и привлечь изобилие, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал YourTango со ссылкой на астролога и интуитивного эксперта Кейт Роуз, этот период станет идеальным для изменения мышления и поиска новых источников дохода.

Козерог

Первыми на пути к финансовому успеху окажутся Козероги. Представителям этого знака предстоит преодолеть собственные внутренние барьеры и перестать полагаться только на привычную зарплату. Энергия астрологических событий подтолкнет их к поиску нестандартных решений и инвестициям в пассивный доход, что позволит заставить деньги работать на себя.

Близнецы

Для Близнецов эта неделя принесет переоценку ценностей. Переход астероида Церера в ретроградное движение поможет им понять, что настоящее богатство измеряется не роскошью, а внутренней гармонией и свободой. Близнецы осознают, чего на самом деле хотят от жизни, и научатся инвестировать в то, что приносит душевный покой.

Скорпион

Замыкают тройку Скорпионы. Начало сезона Стрельца подарит им мощный прилив уверенности и оптимизма. Скорпионы будут готовы выйти из зоны комфорта, рискнуть и сделать решительный шаг навстречу своим финансовым целям.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее мы сообщали, что пять знаков зодиака окажутся на пороге новой жизни.

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Канат Болысбек
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