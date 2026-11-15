Теряют ли замороженные ягоды витамины: объяснение биохимика
Как рассказала "Доктору Питеру" биохимик Анна Дивинская, заморозка практически не разрушает витамин С. Исследования показывают, что в замороженных ягодах его может сохраняться столько же, сколько в свежих, а иногда даже больше.
Например, исследование 2022 года показало, что облепиховый сок при температуре -20°C за 52 дня практически не потерял витамин С. При хранении в холодильнике за 16 дней его содержание снизилось на 11-15%.
Гораздо сильнее на витамин С влияет длительное нагревание. Чем дольше варятся ягоды, тем больше полезного вещества разрушается.
Чтобы сохранить больше витаминов, специалисты рекомендуют:
- не размораживать ягоды заранее, а сразу отправлять их в кастрюлю;
- после закипания варить морс не дольше 3-5 минут;
- по возможности добавлять свежевыжатый ягодный сок в уже остывший отвар;
- готовить напиток под крышкой в эмалированной или стальной посуде;
- хранить морс в холодильнике не более 2-3 дней;
- подогревать только необходимую порцию, избегая повторного кипячения.
Суточная потребность взрослого человека в витамине С составляет примерно 75-90 мг. При этом его количество в морсе зависит от вида ягод и их концентрации. Особенно богаты витамином С смородина и облепиха.
Эксперт также советует не добавлять слишком много сахара, поскольку кислые ягоды нередко приходится сильно подслащивать.
Таким образом, морс из замороженных ягод может быть полезным дополнением к рациону. Главное – не подвергать его длительной варке и не хранить слишком долго.
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