Теряют ли замороженные ягоды витамины: объяснение биохимика

Морс из замороженных ягод остается популярным напитком в холодное время года. Однако способ его приготовления может существенно повлиять на содержание витаминов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала "Доктору Питеру" биохимик Анна Дивинская, заморозка практически не разрушает витамин С. Исследования показывают, что в замороженных ягодах его может сохраняться столько же, сколько в свежих, а иногда даже больше.

Например, исследование 2022 года показало, что облепиховый сок при температуре -20°C за 52 дня практически не потерял витамин С. При хранении в холодильнике за 16 дней его содержание снизилось на 11-15%.

Гораздо сильнее на витамин С влияет длительное нагревание. Чем дольше варятся ягоды, тем больше полезного вещества разрушается.

Чтобы сохранить больше витаминов, специалисты рекомендуют:

не размораживать ягоды заранее, а сразу отправлять их в кастрюлю;

после закипания варить морс не дольше 3-5 минут;

по возможности добавлять свежевыжатый ягодный сок в уже остывший отвар;

готовить напиток под крышкой в эмалированной или стальной посуде;

хранить морс в холодильнике не более 2-3 дней;

подогревать только необходимую порцию, избегая повторного кипячения.

Суточная потребность взрослого человека в витамине С составляет примерно 75-90 мг. При этом его количество в морсе зависит от вида ягод и их концентрации. Особенно богаты витамином С смородина и облепиха.

Эксперт также советует не добавлять слишком много сахара, поскольку кислые ягоды нередко приходится сильно подслащивать.

Таким образом, морс из замороженных ягод может быть полезным дополнением к рациону. Главное – не подвергать его длительной варке и не хранить слишком долго.

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