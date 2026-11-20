В отличие от других фруктов с более высокой концентрацией быстроусваиваемых свободных сахаров груша, по словам диетолога Каролины Калиджури, выделяется своим сбалансированным питательным составом и способностью улучшать пищеварение и обмен веществ, сообщает Zakon.kz.

Калиджури отметила, что груша – это фрукт с высоким содержанием воды и значительным количеством пищевых волокон, состоящих из растворимых и нерастворимых фракций.

"Среди ее компонентов – пектины, полисахариды клеточной стенки, способные удерживать воду, и другие структурные компоненты, такие как целлюлоза и гемицеллюлоза. Пищевые волокна способствуют регуляции кишечного транзита посредством различных физиологических механизмов, таких как ферментация в толстой кишке", – рассказала специалист изданию LA NACION.

Она рекомендует есть грушу целиком, вместе с кожурой, поскольку это позволяет получить максимальную пользу от содержащихся в ней пищевых волокон и биологически активных соединений.

Вместе с тем груши имеют низкий гликемический индекс, а это означает, что содержащиеся в них сахара усваиваются медленно благодаря наличию клетчатки, предотвращая резкие скачки уровня сахара в крови.

Это делает их безопасным и рекомендуемым вариантом даже для людей, стремящихся контролировать свой вес или регулировать уровень сахара в крови.

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